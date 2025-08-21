Multi от Минфин
21 августа 2025, 11:02 Читати українською

BlackRock контролирует почти 60% всех биткоинов в спотовых ETF США: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Фото: pixabay.com

BlackRock контролирует почти 60% всех биткоинов в спотовых ETF США

По состоянию на 17 августа 2025 года американские спотовые биткоин-ETF совокупно хранят более 1,25 миллиона BTC, что составляет более 6% от общей эмиссии первой криптовалюты. Об этом сообщили аналитики CryptoQuant.

Эксперты отметили, что львиную долю этих активов контролирует фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, аккумулировавший 748 968 BTC. Это равняется 59,9% от всех биткоинов, находящихся в американских спотовых ETF.

Вместе с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), накопившим 199798 BTC, эти два фонда занимают более 75% всего рынка. По словам аналитиков, именно доминирование этой пары и подтолкнуло рынок к новому максимуму.

Кроме того, в заявлении CryptoQuant говорится, что фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), еще недавно удерживавший более 600 000 BTC, сейчас значительно уменьшил свои резервы до примерно 180 000 BTC. Его доля уменьшилась из-за активных оттоков капитала после конвертации в ETF-формат и усиленной конкуренции со стороны новых игроков на рынке.

Kraken интегрирует xStocks в сеть TRON для более дешевых и более быстрых операций с токенизированными акциями

Криптовалютная биржа Kraken расширила возможности своих токенизированных акций xStocks, интегрировав их в сеть TRON. Это сотрудничество с TRON DAO имеет целью сделать доступ к токенизированным ценным бумагам более дешевым и быстрым для пользователей, о чем говорится в пресс-релизе компании.

Благодаря высокой пропускной способности и низким комиссиям сети TRON новая интеграция позволит пользователям напрямую вносить и выводить xStocks через стандарт TRC-20.

В рамках этого сотрудничества партнер Kraken, компания Backed, будет выпускать xStocks в формате TRC-20, гарантируя при этом полное обеспечение активов. В свою очередь, TRON DAO будет способствовать дальнейшей интеграции токенизированных акций среди партнеров своей экосистемы.

Сотрудник Kraken Арджун Сети отметил: «Масштабованность, низкие комиссии и глобальный охват TRON делают его важным дополнением к нашей архитектуре. Каждый xStock — это прозрачный актив, доступный в блокчейне и проверяемый в реальном времени».

Основатель TRON Джастин Сан добавил, что сочетание блокчейна с токенизированными акциями является логичным шагом в развитии рынка.

Стоит отметить, что поддержка xStocks была реализована для сетей Solana и BNB Chain. Таким образом, TRON стал третьим блокчейном, добавленным менее чем за два месяца с момента запуска xStocks. Kraken также сообщила, что в ближайшие недели биржа продолжит сотрудничество с Backed, чтобы расширить присутствие xStocks на дополнительные блокчейны.

BNB обновил исторический максимум, превысив $883: факторы роста и риски коррекции

Сегодня утром, 21 августа 2025 года, цена Binance Coin (BNB) кратковременно достигла отметки в $883,84, по данным TradingView. Это уже третье обновление исторического максимума актива с конца июля.

В настоящее время цена BNB несколько откатилась и пытается закрепиться выше уровня $860. В течение недели и месяца сохраняется положительная динамика: прирост составляет 1,7% и 12,6% соответственно.

Текущий восходящий тренд, вероятно, обусловлен сочетанием нескольких факторов, включая институциональную активность и постоянное сокращение предложения благодаря встроенному дефляционному механизму BNB. Актив востребован среди казначейских компаний; К примеру, ранее CEA Industries объявила о создании BNB-резерва на $160 миллионов.

В то же время, дальнейший откат цены, в свою очередь, может быть продиктован планами биржи Nasdaq по делистингу акций Windtree Therapeutics (тикер WINT) из-за несоблюдения нормативных требований. Windtree Therapeutics также является корпоративным владельцем BNB, что может влиять на настроение рынка.

Возрастающий тренд BNB также поддерживается общим состоянием экосистемы. По данным DeFiLlama, с начала апреля 2025 года общая заблокированная стоимость (TVL) активов в сети BNB Chain постоянно росла, достигнув $7,5 миллиарда на момент написания.

Однако, согласно TradingView, индекс RSI актива за последние сутки составил 63,82. Это значение близко к уровню перекупленности, обычно указываемому на отметке 70 или выше. На текущем этапе такое положение индикатора может расцениваться как умеренно «бычий» сигнал. Однако дальнейшее приближение к уровню в 70 баллов будет свидетельствовать о высоком риске коррекции.

Трейдер потерял почти $7 млн при ликвидации позиции по Ethereum: прибыль в $6,86 млн «сгорел» за два дня

Трагическая история для одного трейдера: он заработал значительную сумму, закрыв успешную «лонг» позицию по Ethereum, но затем потерял почти все, открыв аналогичное соглашение. По данным Lookonchain, во время недавнего обвала рынка инвестор столкнулся с ликвидацией, в результате чего лишился $6,22 миллиона.

Этот трейдер начинал с относительно небольшого капитала в $125,000 и сумел увеличить его до $6,86 миллиона. На пике его совокупная стоимость активов даже превышала $43 миллиона.

Однако после последней ликвидации на его счетах осталось всего $771 000. Таким образом, почти четыре месяца упорной торговли и значительных доходов были сведены на нет лишь за два дня, как отметили аналитики Lookonchain.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
