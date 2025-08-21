Доходность 20-летних гособлигаций Японии обновила рекорд с 1999 года

Доходность 20-летних государственных облигаций Японии достигла новых многолетних максимумов на фоне сохраняющихся опасений по поводу увеличения государственных расходов и снижения спроса со стороны иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.

В четверг доходность этих бумаг достигала отметки 2,655%, что является рекордом с 1999 года. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 1,61%, максимума с 2008 года, а показатель для 30-летних облигаций вырос до 3,18%, приблизившись к историческому пику в 3,2%, зафиксированному в июле.

Инвесторы опасаются увеличения налогово-бюджетного стимулирования после проигрыша правящей коалиции на парламентских выборах в июле, что может привести к дополнительным размещениям гособлигаций. Также давление на сверхдлинные облигации оказывают тревоги по поводу инфляции.

Между тем спрос на госбонды снижается. Как стало известно в четверг, чистый объем покупок иностранными инвесторами японских облигаций со сроком погашения более 10 лет в июле сократился втрое относительно июня, до 480 млрд иен ($3,3 млрд).

«Учитывая, что иностранные инвесторы были основным источником спроса на сверхдлинные японские государственные облигации в первой половине 2025 года, резкое сокращение чистых покупок вызывает опасения относительно потенциальной волатильности кривой доходности в будущем», — отметил Атара Окумура из SMBC Nikko Securities.

Дальнейший рост доходности 10-летних гособлигаций может негативно повлиять на расходы домохозяйств и инвестиции бизнеса в Японии, поскольку этот показатель влияет на стоимость заимствований в стране в целом, включая ставки по ипотеке и корпоративным кредитам.

Тем временем доходность 30-летних госбондов Китая в ходе торгов достигала 2,12%, что является максимумом с конца прошлого года, поскольку инвесторы перекладываются из облигаций в акции на ожиданиях успеха на торговых переговорах с США.