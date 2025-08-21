В прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Автомобили до 5 лет: что покупают украинцы на вторичном рынке импорта
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 48%. Далее следуют: Бензиновые авто — 35%; Гибридные — 10%; Дизельные — 5%; Автомобили с ГБО — 2%.
Топ-10 среди подержанных авто в возрасте до 5 лет.
- TESLA Model Y — 733 ед.
- TESLA Model 3 — 396 ед.;
- NISSAN Rogue — 246 ед.;
- MAZDA CX5 — 221 ед.;
- KIA Niro — 205 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 188 ед.;
- HYUNDAI Kona — 165 ед;
- CHEVROLET Bolt — 150 ед.;
- AUDI Q5 — 148 ед.;
- FORD Escape — 143 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии