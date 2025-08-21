Автомобили до 5 лет: что покупают украинцы на вторичном рынке импорта

В прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 48%. Далее следуют: Бензиновые авто — 35%; Гибридные — 10%; Дизельные — 5%; Автомобили с ГБО — 2%.

Топ-10 среди подержанных авто в возрасте до 5 лет.