Власти Китая могут одобрить стейблкоины на базе юаня — Reuters

Власти Китая могут одобрить использование стейблкоинов на базе юаня в рамках усилий по стимулированию глобального принятия этой валюты . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Что известно

По данным издания, Государственный совет КНР в конце августа 2025 года рассмотрит и, возможно, одобрит дорожную карту по стимулированию более широкого использования юаня в мире. Она, в частности, предусматривает меры по поддержке стейблкоинов.

Как отметили источники Reuters, план будет содержать определенные целевые показатели уровня использования юаня на мировых рынках, обязанности регуляторов и рекомендации по предотвращению рисков. Ожидается, что ознакомительная сессия, на которой будет рассмотрена дорожная карта, состоится в конце августа.

На этой встрече руководители высшего звена, вероятно, проведут выступления, в рамках которых, в частности, коснутся границ использования стейблкоинов и зададут общий тон по этому классу активов.

Официальный Пекин рассматривает их как инструмент интернационализации юаня, особенно на фоне поддержки в США, заявил один из источников.