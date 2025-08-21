Цены на жилье во втором квартале выросли на 14,9% — Госстат

Цены на жилье во втором квартале выросли на 14,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились цены

На первичном рынке рост цен составил 16,7%, тогда как на вторичном — 14,8%.

В частности, на первичном рынке однокомнатные квартиры выросли в цене на 16,6%, двухкомнатные — на 16,7%, трехкомнатные — на 15,5%.

На вторичном рынке рост цен для однокомнатных квартир составил 14,2%, двухкомнатных — 14,2%, трехкомнатных — 13,6%.

По сравнению с первым кварталом 2025 года во втором квартале цены на жилье выросли на 3,8%, отмечает Госстат.