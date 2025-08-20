В течение января-июля 2025 плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили 45,8 млрд грн. Это на 12,5%, или на 5,1 млрд грн больше соответствующего периода в прошлом году. Поступления единого налога в прошлом году составили около 40,7 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Поступления от единого налога выросли на 12,5%: какие регионы заплатили больше всего
Лидеры по уплате единого налога:
- Киев — 9,6 млрд грн,
- Днепропетровская область — 4,1 млрд грн,
- Львовская область — 3,7 млрд грн,
- Киевская область — 3,3 млрд гривен.
В налоговой напомнили, что плательщики единого налога уплачивают военный сбор.
Ставки военного сбора:
- ФОПы первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
- Предприниматели третьей группы — 1% от полученного дохода ежеквартально.
