Поступления от единого налога выросли на 12,5%: какие регионы заплатили больше всего

В течение января-июля 2025 плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили 45,8 млрд грн. Это на 12,5%, или на 5,1 млрд грн больше соответствующего периода в прошлом году. Поступления единого налога в прошлом году составили около 40,7 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.