Доллар дорожает второй день подряд: НБУ установил курсы валют на четверг

Национальный банк Украины установил на 21 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,3782 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,3782 гривны за 1 доллар (+0,0225 грн).
Официальный курс евро составит 48,1684 гривны за 1 евро (-0,1557 грн).
Источник: Минфин
