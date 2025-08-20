Рада приняла изменения в бюджет-2025 на 40 млрд грн

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13439−3 о внесении изменений в бюджет-2025 на 40 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» законопроект в целом проголосовало 229 народных депутатов.

«Для понимания, из законопроекта под названием „финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны и решение первоочередных вопросов“ он превратился в увеличение зарплат, кэшбека и невоенных расходов», — написал Железняк.

По его словам, там есть вещи разумные, а просто абсолютно неприемлемые позиции.

«Чтобы вы понимали, по анонсированному сокращению расходов из-за объединения министерств и аудиту расходов (помните такое Свириденко обещала?) — там ноль сокращений. Единственное хорошо, что в зале смог с коллегами сбить большую часть правок об увеличении зарплат и непрофильных расходах», — подытожил Железняк.