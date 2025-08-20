Глава Минфина США считает, что стейблкойны поддержат спрос на американский госдолг

Криптовалютная индустрия в ближайшие годы станет одним из ключевых покупателей гособлигаций США, полагает министр финансов страны Скотт Бессент. Такой сигнал он послал представителям американского финсектора, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, министр ожидает, что важным источником спроса на американские госбонды станут стейблкойны (общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и высококачественными ценными бумагами вроде Treasuries).

По их словам, Бессент общался с ведущими эмитентами стейблкойнов, включая Tether и Circle, и по итогам этих дискуссий Минфин решил нарастить выпуск краткосрочных бумаг в ближайшие кварталы.

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, предусматривающий федеральное регулирование стейблкойнов. Согласно закону, эти криптовалюты должны быть обеспечены определенным кругом ультрабезопасных, ультраликвидных активов, включая казначейские бумаги.

В Минфине назвали принятие GENIUS Act важным событием, которое будет способствовать инновациям в сфере стейблкойнов и росту спроса на его краткосрочные обязательства.

При этом планы выпуска бумаг будут по-прежнему зависеть от множества факторов, включая информацию от инвесторов и дилеров, заявили в министерстве.

По словам источников FT, с приходом в январе Бессента, бывшего хедж-фондового управляющего, Минфин стал активнее общаться с финсектором. Кроме того, представители министерства стали более обеспокоены спросом на американский госдолг, говорят источники.

Многих инвесторов тревожит ухудшение состояния государственных финансов США, отмечает газета. Независимые аналитики прогнозируют, что в ближайшее десятилетие отношение долга к ВВП страны достигнет рекордных высот на фоне активизации заимствований после принятия «большого, красивого» бюджетного законопроекта Трампа.