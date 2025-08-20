Multi от Минфин
Глава Минфина США считает, что стейблкойны поддержат спрос на американский госдолг

Криптовалютная индустрия в ближайшие годы станет одним из ключевых покупателей гособлигаций США, полагает министр финансов страны Скотт Бессент. Такой сигнал он послал представителям американского финсектора,пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Криптовалютная индустрия в ближайшие годы станет одним из ключевых покупателей гособлигаций США, полагает министр финансов страны Скотт Бессент.

В частности, министр ожидает, что важным источником спроса на американские госбонды станут стейблкойны (общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и высококачественными ценными бумагами вроде Treasuries).

По их словам, Бессент общался с ведущими эмитентами стейблкойнов, включая Tether и Circle, и по итогам этих дискуссий Минфин решил нарастить выпуск краткосрочных бумаг в ближайшие кварталы.

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, предусматривающий федеральное регулирование стейблкойнов. Согласно закону, эти криптовалюты должны быть обеспечены определенным кругом ультрабезопасных, ультраликвидных активов, включая казначейские бумаги.

В Минфине назвали принятие GENIUS Act важным событием, которое будет способствовать инновациям в сфере стейблкойнов и росту спроса на его краткосрочные обязательства.

При этом планы выпуска бумаг будут по-прежнему зависеть от множества факторов, включая информацию от инвесторов и дилеров, заявили в министерстве.

По словам источников FT, с приходом в январе Бессента, бывшего хедж-фондового управляющего, Минфин стал активнее общаться с финсектором. Кроме того, представители министерства стали более обеспокоены спросом на американский госдолг, говорят источники.

Многих инвесторов тревожит ухудшение состояния государственных финансов США, отмечает газета. Независимые аналитики прогнозируют, что в ближайшее десятилетие отношение долга к ВВП страны достигнет рекордных высот на фоне активизации заимствований после принятия «большого, красивого» бюджетного законопроекта Трампа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
