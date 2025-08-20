Компания «Новая почта» из группы Nova полностью разместила облигации серии H на 1 млрд грн после погашения 30 июля 2025 года облигаций серии E на такую же сумму. Выпуск утвердила НКЦБФР.
«Новая почта» выпустила облигации серии «H» на 1 млрд грн
Что известно
Номинал одной облигации — 1000 грн, общее количество — 1 млн штук, размещение состоялось без публичного предложения.
Источник: Минфин
