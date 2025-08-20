«е-Консул»: Подать документы для нотариальных действий теперь можно онлайн во всех посольствах

Министерство иностранных дел Украины запустило автоматизированную подачу документов для нотариальных действий во всех 120 зарубежных дипучреждениях, предоставляющих консульские услуги. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

С 1 июля система вводилась поэтапно, а теперь украинцы за границей могут подавать документы и необходимую информацию онлайн через электронный кабинет заявителя в системе МИД «е-Консул». Услуга доступна во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Граждане могут:

подать онлайн заявление на совершение нотариального действия;

скачать образец необходимой доверенности или нотариального заявления;

скачать все необходимые документы.

«Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан», — говорится в сообщении.