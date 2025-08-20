Каким будет курс доллара до конца года — прогноз экономиста

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже. Об этом рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Билан в подкасте «Что с экономикой?».

«У Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным. Так что возможно, что до конца года мы вообще не увидим существенных изменений», — рассказала эксперт.

По ее словам, прогнозирование курса доллара — сложная задача, похожая на «угадывание», ведь все зависит от будущих действий НБУ.

«Я когда-то видела исследование, что лучшая модель для прогнозирования валютного курса — это Random Walk, базирующаяся на случайных шагах. То есть мы фактически угадываем. Потом появилось другое исследование, что все же существуют модели, которые прогнозируют лучше, чем „случайные шаги“, но не намного», — отметила Билан.

Она подчеркнула, что в украинских условиях прогнозировать особенно сложно, потому что на курс влияют действия НБУ. «То есть мы пытаемся угадать, что сделает Национальный банк, потому что валютный рынок остается под его контролем. Главная цель всех действий НБУ — вернуть инфляцию к цели и там ее удерживать. А валютный курс является инструментом достижения инфляционной цели», — прокомментировала она.

Она добавила, что главный фактор, который оказывает давление на цены и не дает инфляции существенно снизиться — это дефицит кадров, разгоняющий зарплаты.

«На рынке труда уже с 2023 года ощущается существенный дефицит кадров, особенно квалифицированных, что подталкивает зарплату вверх. И поскольку мобилизация продолжается, этот дефицит кадров остается существенным и зарплаты продолжают расти», — отметила Билан.

