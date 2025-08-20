Каким будет курс доллара до конца года — прогноз экономиста

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2025, 15:32 Читати українською

Каким будет курс доллара до конца года — прогноз экономиста

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже. Об этом рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Билан в подкасте «Что с экономикой?».

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«У Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным. Так что возможно, что до конца года мы вообще не увидим существенных изменений», — рассказала эксперт.

По ее словам, прогнозирование курса доллара — сложная задача, похожая на «угадывание», ведь все зависит от будущих действий НБУ.

«Я когда-то видела исследование, что лучшая модель для прогнозирования валютного курса — это Random Walk, базирующаяся на случайных шагах. То есть мы фактически угадываем. Потом появилось другое исследование, что все же существуют модели, которые прогнозируют лучше, чем „случайные шаги“, но не намного», — отметила Билан.

Она подчеркнула, что в украинских условиях прогнозировать особенно сложно, потому что на курс влияют действия НБУ. «То есть мы пытаемся угадать, что сделает Национальный банк, потому что валютный рынок остается под его контролем. Главная цель всех действий НБУ — вернуть инфляцию к цели и там ее удерживать. А валютный курс является инструментом достижения инфляционной цели», — прокомментировала она.

Она добавила, что главный фактор, который оказывает давление на цены и не дает инфляции существенно снизиться — это дефицит кадров, разгоняющий зарплаты.

«На рынке труда уже с 2023 года ощущается существенный дефицит кадров, особенно квалифицированных, что подталкивает зарплату вверх. И поскольку мобилизация продолжается, этот дефицит кадров остается существенным и зарплаты продолжают расти», — отметила Билан.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
20 августа 2025, 15:45
#
«Вона додала, що головний фактор, що тисне на ціни і не дає інфляції суттєво знизитись — це дефіцит кадрів, який розганяє зарплати.» В мене цей пунк викликає когнітивний дисонанс. Навіть не хочеться коментувати.

««На ринку праці вже з 2023 року відчувається суттєвий дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, що підштовхує зарплати вгору. І оскільки мобілізація продовжується, цей дефіцит кадрів залишається суттєвим, і зарплати продовжують зростати»», а де ж жінки, гендерна рівність і т.д.? Виявляється що не така вона вже й рівність, коли діло доходить до праці, а не до деребану грантової допомоги від USAID і т.д. Це ж які такі роботи висококваліфіковані на які важко найти персонал? Вангую, що це робота «за їду» і «за трьох», «многофунціональность" і «многозадачность». Рабство ж відміниться з відкриттям кордонів, ось побачите
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами