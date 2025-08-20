США резко повысили пошлины на сталь и алюминий: удар по технике, автозапчастям и вагонам

Министерство торговли США во вторник, 19 августа, объявило о значительном повышении тарифов на сталь и алюминий, что касается более 400 видов продукции. В этот список входят ветровые турбины, мобильные краны, бытовая техника, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, а также железнодорожные вагоны, мотоциклы, морские двигатели, мебель и сотни других товаров. Об этом сообщает Reuters.

Департамент сообщил, что в список «производных» стальных и алюминиевых изделий, на которые распространяются отраслевые тарифы, прилагается 407 товарных категорий. На них будет применяться 50% тариф на все содержание стали и алюминия плюс тариф по стране происхождения на неметаллическое содержание.

По оценке аналитической компании Evercore ISI, это решение охватывает импорт на сумму свыше $200 млрд в 2024 году и повысит общую эффективную ставку тарифов примерно на 1 процентный пункт.

Расширение тарифов: от автозапчастей до косметики

Дополнительно, Министерство торговли расширяет новые тарифы на импортируемые запчасти для автомобильных выхлопных систем и электрическую сталь, которая критически важна для производства электромобилей.

Кроме того, под пошлины попадают компоненты для автобусов, кондиционеров, а также бытовая техника, включая холодильники, морозильные камеры и сушилки.

Группа иностранных автопроизводителей призвала Министерство не добавлять эти запчасти, утверждая, что у США нет достаточных внутренних мощностей для удовлетворения текущего спроса.

Компания Tesla безуспешно просила Министерство торговли отклонить запрос на добавление стальных изделий, используемых в двигателях электромобилей и ветровых турбинах. Tesla отмечала, что в США нет доступных мощностей для производства стали, необходимой для приводных агрегатов электромобилей.

Новые тарифы вступают в силу немедленно. Они также распространяются на компрессоры и насосы, а также металл в импортируемой косметике и другой упаковке для средств личной гигиены, например, аэрозольных баллонах.

«Сегодняшние действия расширяют сферу действия пошлин на сталь и алюминий и перекрывают пути для их обхода. Это поддерживает продолжение возрождения американской сталелитейной и алюминиевой промышленности», — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Джеффри Кесслер.

Американские сталелитейные компании, в частности, Cleveland Cliffs и Nucor, ранее лоббировали администрацию по расширению этих тарифов на дополнительные стальные и алюминиевые автозапчасти.