США резко повысили пошлины на сталь и алюминий: удар по технике, автозапчастям и вагонам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2025, 15:13 Читати українською

США резко повысили пошлины на сталь и алюминий: удар по технике, автозапчастям и вагонам

Министерство торговли США во вторник, 19 августа, объявило о значительном повышении тарифов на сталь и алюминий, что касается более 400 видов продукции. В этот список входят ветровые турбины, мобильные краны, бытовая техника, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, а также железнодорожные вагоны, мотоциклы, морские двигатели, мебель и сотни других товаров. Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли США во вторник, 19 августа, объявило о значительном повышении тарифов на сталь и алюминий, что касается более 400 видов продукции.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Департамент сообщил, что в список «производных» стальных и алюминиевых изделий, на которые распространяются отраслевые тарифы, прилагается 407 товарных категорий. На них будет применяться 50% тариф на все содержание стали и алюминия плюс тариф по стране происхождения на неметаллическое содержание.

По оценке аналитической компании Evercore ISI, это решение охватывает импорт на сумму свыше $200 млрд в 2024 году и повысит общую эффективную ставку тарифов примерно на 1 процентный пункт.

Расширение тарифов: от автозапчастей до косметики

Дополнительно, Министерство торговли расширяет новые тарифы на импортируемые запчасти для автомобильных выхлопных систем и электрическую сталь, которая критически важна для производства электромобилей.

Кроме того, под пошлины попадают компоненты для автобусов, кондиционеров, а также бытовая техника, включая холодильники, морозильные камеры и сушилки.

Группа иностранных автопроизводителей призвала Министерство не добавлять эти запчасти, утверждая, что у США нет достаточных внутренних мощностей для удовлетворения текущего спроса.

Компания Tesla безуспешно просила Министерство торговли отклонить запрос на добавление стальных изделий, используемых в двигателях электромобилей и ветровых турбинах. Tesla отмечала, что в США нет доступных мощностей для производства стали, необходимой для приводных агрегатов электромобилей.

Новые тарифы вступают в силу немедленно. Они также распространяются на компрессоры и насосы, а также металл в импортируемой косметике и другой упаковке для средств личной гигиены, например, аэрозольных баллонах.

«Сегодняшние действия расширяют сферу действия пошлин на сталь и алюминий и перекрывают пути для их обхода. Это поддерживает продолжение возрождения американской сталелитейной и алюминиевой промышленности», — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Джеффри Кесслер.

Американские сталелитейные компании, в частности, Cleveland Cliffs и Nucor, ранее лоббировали администрацию по расширению этих тарифов на дополнительные стальные и алюминиевые автозапчасти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами