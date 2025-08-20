Multi от Минфин
Индия получила $16 миллиардов сверхприбыли на российской нефти — министр финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на резком увеличении закупок российской нефти во время войны в Украине, назвав это неприемлемым. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на резком увеличении закупок российской нефти во время войны в Украине, назвав это неприемлемым.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Позиция США

«Они просто наживаются. Они перепродают. Это то, что я бы назвал индийским арбитражем — покупать дешевую российскую нефть и перепродавать ее как товар. Они получили 16 миллиардов долларов сверхприбыли — одна из самых богатых семей в Индии», — подчеркнул Бессент.

Индия покупает российскую нефть со скидкой из-за санкций, перерабатывает ее на бензин и дизельное топливо, а затем продает продукт в страны, которые ввели санкции против Москвы, в частности в Европу, говорит аналитик нефтяного рынка Kpler Мэтт Смит.

Читайте также: Отношения США и Индии портятся из-за российской нефти и новых пошлин — FT

Отмечается, что импорт российской нефти в Индию резко возрос после того, как Кремль начал полномасштабное вторжению в Украину в феврале 2022 года. До нападения Индия импортировала скудные объемы российской нефти.

По данным Kpler, в июле Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 1,5 миллиона баррелей в день. Китай является вторым по величине покупателем российской нефти, импортировав в прошлом месяце около 1 млн баррелей в сутки.

Напомним

Несколько недель назад Дональд Трамп намекал на близкое заключение торгового соглашения с Нью-Дели, которое позволило бы Индии избежать высоких пошлин. Однако финальное предложение оказалось жестким: пошлины на уровне 25% и неопределенная «штрафная санкция» за продление покупки российской нефти.

Этот шаг вызвал удивление в индийском правительстве, которое заявило, что изучает последствия, но все еще ожидает продолжения торговых переговоров в конце месяца.

Американские чиновники четко дали понять, что недовольство Вашингтона связано, прежде всего, с закупками Индией российской нефти, которая стала для нее крупнейшим источником поставок.

Несмотря на угрозы Трампа, индийские чиновники заявили изданию The New York Times, что будут продолжать покупать дешевую российскую нефть и не давали нефтяным компаниям никаких указаний по сокращению импорта.

Спикер МИД Индии Рандхир Джайсвал намекнул, что политика по отношению к России не изменится.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
