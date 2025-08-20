«Укрпочта» закрывает свои отделения в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, причиной закрытия стала высокая опасность для работников и клиентов из-за ухудшения ситуации в городе.

Отделения «Укрпочты» в Дружковке и Алексеево-Дружковке, расположенные в 5−7 км от Константиновки, продолжают работать и обслуживать клиентов, добавил Смелянский. Также компания сохраняет присутствие в Доброполье.