українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
20 августа 2025, 11:27

Google согласилась выплатить в Австралии штраф в $36 млн по делу о ее поисковике

Американская Google согласилась выплатить штраф в 55 млн австралийских долларов ($35,8 млн) в Австралии, сообщила пресс-служба Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC).

Американская Google согласилась выплатить штраф в 55 млн австралийских долларов ($35,8 млн) в Австралии, сообщила пресс-служба Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC).

Детали

ACCC установила, что Google нанесла ущерб конкуренции, платив двум крупнейшим телекоммуникационным компаниям страны за то, чтобы они предустанавливали ее поиск на телефоны на Android (принадлежит Google), исключая конкурирующие поисковые системы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

ACCC установила, что Google нанесла ущерб конкуренции, платив двум крупнейшим телекоммуникационным компаниям страны за то, чтобы они предустанавливали ее поиск на телефоны на Android (принадлежит Google), исключая конкурирующие поисковые системы.

По данным АССС, Google заключила соглашения с Telstra и Optus, в рамках которых делилась с ними рекламными доходами, полученными от поиска Google на устройствах Android с конца 2019 года до начала 2021-го.

Google признала, что эти договоренности с Telstra и Optus, «вероятно, привели к существенному снижению конкуренции». И заверила, что прекратила заключать аналогичные соглашения. Telstra и Optus пообещали полностью сотрудничать с ACCC и отказаться от предустановки поиска Google в ущерб другим поисковым системам.

В результате Google и ACCC совместно обратились в Федеральный суд Австралии с уведомлением о выплате штрафа, чтобы избежать длительных судебных разбирательств. Теперь суду предстоит решить, является ли штраф обоснованным.

«Сегодняшний результат… создал потенциал для миллионов австралийцев в будущем иметь более широкий выбор поиска, а конкурирующие поисковые системы — получить значительный доступ к австралийским потребителям», — заявила глава ACCC Джина-Касс Готтлиб.

Reuters напоминает о «периоде напряженности» в Австралии для Google («дочка» Alphabet). На прошлой неделе суд страны в основном удовлетворил иск, в котором Epic Games (создатель игры Fortnite) обвинил Google и Apple в запрете на размещение конкурирующих магазинов приложений в своих операционных системах.

Кроме того, в июле власти Австралии добавили YouTube (принадлежит Google) в перечень соцсетей, доступ к которым запрещен пользователям младше 16 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

