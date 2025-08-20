В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тысяч грн возмещения

В течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 687,0 тыс. грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО «Банк Сич».

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов.

На 1 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,49 млрд грн. Отметим, что в июне текущего года Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе ликвидируемых Фондом банков на 31 июля 2025 года.