В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тысяч грн возмещения

В течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 687,0 тыс. грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО «Банк Сич».
Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн.
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов.
На 1 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,49 млрд грн. Отметим, что в июне текущего года Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.
Выплаты вкладчикам в разрезе ликвидируемых Фондом банков на 31 июля 2025 года.
