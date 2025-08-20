Белый дом ведет переговоры о приобретении около 10% акций Intel — Bloomberg

Белый дом ведет переговоры о приобретении около 10% акций Intel путем конвертации в акционерный капитал части или всех грантов компании, полученных в рамках закона США «о чипах и науке», передает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с намерениями администрации президента США.

Детали

Возможные инвестиции федерального правительства оцениваются в $10,5 млрд, исходя из рыночной стоимости Intel, и могут сделать США крупнейшим акционером компании, отмечает агентство.

Всего Intel должна была получить в общей сложности $10,9 млрд грантов на коммерческое и военное производство чипов. Пакет в 10% акций будет стоить около $10,5 млрд, исходя из рыночной стоимости бумаг компании.

По словам источников Bloomberg, точный размер пакета акций пока не определен, а решение Белого дома о реализации этого плана не принято.

Представитель Белого дома Куш Десаи отказался комментировать детали переговоров. Он заявил, что ни одна сделка не может считаться официальной, пока о ней не объявит сама администрация.

Министерство торговли США, которое курирует закон «о чипах и науке», также отказалось от комментариев. Bloomberg направил запрос Intel.

Десаи допустил возможность того, что администрация может конвертировать и другие выплаты, полученные в рамках закона о чипах, в доли в акционерном капитале. Использование средств, выделенных в рамках закона «о чипах», не означает, что Intel получит от государства больше денег, чем ожидалось, но сроки финансирования могут быть сокращены.

Грант Intel изначально был рассчитан на поэтапное выделение средств по мере достижения компанией согласованных контрольных показателей проекта.

Напомним

По состоянию на январь 2025 года Intel уже получила $2,2 млрд гранта. Большая часть грантов по закону «о чипах» была выделена компаниям при администрации президента Джо Байдена. Акции Intel упали на 3,66 % после публикации Bloomberg. Ранее инвесторы приветствовали новость о том, что правительство инвестирует в Intel.

В 2024 году компания потеряла 60% своей стоимости, что стало ее худшим годовым показателем за всю историю, отмечает CNBC.

Дональд Трамп неделей ранее призвал гендиректора Intel Ли-Бу Тана к немедленной отставке из-за опасений по поводу его связей с Китаем, а после встретился с ним в Белом доме. Тан возглавил компанию в марте 2025 года, он сосредоточился на том, чтобы привести финансы Intel в порядок.