В Польше изменят правила аренды жилья

С февраля 2026 арендодатели, сдающие частное жилье, могут столкнуться с новыми требованиями — получением налогового номера NIP и обязательной электронной выставкой счетов. Об этом пишет inpoland.net.pl .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Это связано с использованием обязательной Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF) для всех плательщиков VAT. Новые правила будут распространяться даже на тех, кто имеет право на освобождение от уплаты этого налога.

Налоговые эксперты объясняют: каждый сдающий квартиру в аренду формально считается плательщиком VAT, хотя в отдельных случаях действует налоговое увольнение. Нехватка знаний об этом статусе не создает никаких обязательств, но с февраля 2026 года ситуация изменится.