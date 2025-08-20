С февраля 2026 арендодатели, сдающие частное жилье, могут столкнуться с новыми требованиями — получением налогового номера NIP и обязательной электронной выставкой счетов. Об этом пишет inpoland.net.pl.
В Польше изменят правила аренды жилья
Подробности
Это связано с использованием обязательной Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF) для всех плательщиков VAT. Новые правила будут распространяться даже на тех, кто имеет право на освобождение от уплаты этого налога.
Налоговые эксперты объясняют: каждый сдающий квартиру в аренду формально считается плательщиком VAT, хотя в отдельных случаях действует налоговое увольнение. Нехватка знаний об этом статусе не создает никаких обязательств, но с февраля 2026 года ситуация изменится.
Если арендатором выступает компания и запросит счет-фактуру, арендодатель будет обязан выдать его через KSeF.
Для этого понадобится идентификационный налоговый номер (NIP), даже если раньше арендодатель не выставлял счета-фактуры и пользовался налоговыми льготами.
