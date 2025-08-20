Производство сельхозпродукции в Украине сократилось на 18,5% — Госстат

Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе — июле 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году уменьшился на 18,5%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики от 19 августа.

Подробности

Производство продукции растениеводства сократилось на 25,5%, в то время как продукция животноводства уменьшилась всего на 4,7%. Предприятия сократили общий объем производства на 22,3%, при этом растениеводство на них упало на 30,6%, а животноводство — на 2,3%.

Хозяйства населения понесли меньшие потери: общее производство уменьшилось на 10,3%, растениеводство — на 11,7%, животноводство — на 8,3%.

Где самое сильное падение

В региональном разрезе самое сильное падение зафиксировано в Хмельницкой и Донецкой областях, где общий объем упал более чем вдвое.

В обоих случаях сокращение обусловлено уменьшением объемов производства на с/х предприятиях. В Донецкой области из-за продукции животноводства, в Хмельницкой — из-за растениеводческой продукции.

В Сумской области общий показатель уменьшился на 38,4%, с предприятиями на уровне сокращения на 43,7% (растениеводство — вдвое), а в Тернопольской — на 37,8%, где предприятия уменьшили производство на 45,5% (растениеводство — на 61,1%). Черниговская область показала уменьшение на 36,3%, с предприятиями на уровне сокращения на 41,7% (растениеводство — вдвое).

Рост показателей

В то же время в некоторых регионах показатели почти не изменились или даже выросли. Например, в Закарпатской области общий объем вырос на 0,5%, с заметным ростом на предприятиях в 2,1 раза (растениеводство — в 1,7 раза, животноводство — в 2,7 раза), в то время как хозяйства населения уменьшились на 5,4%.

Рост зафиксирован в Запорожской области — на 5,2% в целом с предприятиями на уровне роста на 9,2%; Николаевской — на 6,7%, с предприятиями — на 8,9%; Одесской — на 5,8%, с предприятиями — на 11,2%.