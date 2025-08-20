Multi от Минфин
ЕС в первом полугодии импортировал СПГ из россии на 4,5 млрд евро

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал из россии сжиженный природный газ (СПГ) на сумму около 4,48 миллиарда евро. Это на 29% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Евростата.

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал из россии сжиженный природный газ (СПГ) на сумму около 4,48 миллиарда евро.

Всего за шесть месяцев этого года страны ЕС уплатили около 26,9 миллиарда евро за сжиженный природный газ (LNG; liquefied natural gas). Большая его часть — на сумму около 13,7 миллиарда евро — поступила из США.

Отметим, что США, по данным Европейской Комиссии, уже в прошлом году являлись крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, обеспечивая почти 45% общего импорта.

Российский СПГ доставляется в Европу морскими танкерами.

россия поставляет трубопроводный газ в ЕС только через «Турецкий поток» для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия.

Российский СПГ доставляется в Европу морскими танкерами. Эти поставки росли в 2024 году, но с начала текущего года их объем снова пошел вниз. В январе-марте 2025 года ЕС получил около 5,7 млрд. куб. м российского СПГ.

Санкции в отношении российского газа распространяются только на трубопроводный и предполагают исключения для Венгрии и Словакии. Что касается сжиженного природного газа из россии, Евросоюз ограничительных мер не вводил. Его активно закупали, в частности, Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. В то же время Австрия, Польша, страны Балтии ранее добровольно отказались от газа из россии.

В 2024 году поставки газа из россии, по данным Еврокомиссии, составили почти 19 процентов всего импорта. В целом из россии было импортировано природный и переработанный газ на сумму 15,6 миллиарда евро, сообщает Евростат. Для сравнения: из США был импортирован газ на сумму 19,1 миллиарда евро.

Теперь Еврокомиссия намерена полностью запретить импорт газа из россии до 2028 года.

