ЕС в первом полугодии импортировал СПГ из россии на 4,5 млрд евро

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал из россии сжиженный природный газ (СПГ) на сумму около 4,48 миллиарда евро . Это на 29% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Евростата.

Всего за шесть месяцев этого года страны ЕС уплатили около 26,9 миллиарда евро за сжиженный природный газ (LNG; liquefied natural gas). Большая его часть — на сумму около 13,7 миллиарда евро — поступила из США.

Отметим, что США, по данным Европейской Комиссии, уже в прошлом году являлись крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, обеспечивая почти 45% общего импорта.

Российский СПГ доставляется в Европу морскими танкерами.

россия поставляет трубопроводный газ в ЕС только через «Турецкий поток» для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия.

Российский СПГ доставляется в Европу морскими танкерами. Эти поставки росли в 2024 году, но с начала текущего года их объем снова пошел вниз. В январе-марте 2025 года ЕС получил около 5,7 млрд. куб. м российского СПГ.

Санкции в отношении российского газа распространяются только на трубопроводный и предполагают исключения для Венгрии и Словакии. Что касается сжиженного природного газа из россии, Евросоюз ограничительных мер не вводил. Его активно закупали, в частности, Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. В то же время Австрия, Польша, страны Балтии ранее добровольно отказались от газа из россии.

В 2024 году поставки газа из россии, по данным Еврокомиссии, составили почти 19 процентов всего импорта. В целом из россии было импортировано природный и переработанный газ на сумму 15,6 миллиарда евро, сообщает Евростат. Для сравнения: из США был импортирован газ на сумму 19,1 миллиарда евро.

Теперь Еврокомиссия намерена полностью запретить импорт газа из россии до 2028 года.