В штате Вайоминг США запустили собственный стейблкоин на семи блокчейнах

Комиссия по стейблкоинам штата Вайоминг объявила о запуске стейблкоина Frontier Stable Token (FRNT). В пресс-релизе говорится, что это первый случай в США, когда государственный орган выпускает собственный стейблкоин на блокчейне, пишет incrypted.

Подробности

«Вайоминг много лет был лидером в сфере блокчейна и цифровых активов […] Запуск Frontier Stable Token дает нашим гражданам и бизнесу современный инструмент для безопасных транзакций в цифровую эпоху», — заявил г-убернатор штата Марк Гордон.

Известно, что FRNT обеспечен долларами США и краткосрочными казначейскими облигациями. Все активы хранятся в тресте в интересах владельцев токенов. Также предусмотрено сверхобеспечение в размере 2%.

Известно, что Комиссия запустила токен сразу в семи сетях, а именно: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, Avalanche и Solana. Технологическую основу проекта создали в сотрудничестве с LayerZero, Fireblocks, Franklin Advisers, Inca Digital и The Network Firm.

В ближайшие дни FRNT можно будет приобрести на базе Solana через биржу Kraken и на Avalanche через платформу Rain, интегрированную с Visa.