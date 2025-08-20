С начала года владельцы недвижимости уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это +20,9% (1,3 млрд грн) к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в данных ГНС.
Налог на недвижимость: в лидерах Киев и область — более 30% уплаты
Сколько уплачен налог
За январь — июль 2024 года этот показатель составлял 6,4 млрд гривен.
Более 30% от общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевщины:
- Киев — 1,58 млрд грн,
- Киевщина — 0,78 млрд грн.
Также среди лидеров:
- Днепропетровщина — 0,77 млрд грн,
- Одесщина — 0,75 млрд гривен.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- домов площадью более 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.
Источник: Минфин
Комментарии - 1
Супер! А ще можна, та що там, ТРЕБА, ввести податок на куплену їжу, одяг та побутову техніку, ну, а що? Принцип буде такий же, по паперах якби ти купив і це твоє тепер, але податок плати, але за що саме податок — тобі ніхто не скаже, плати, бо ми так придумали, а не подобається, то ми податок на повітря введемо! А що ти хотів, потужності немає межі, думав просто так дихати державним повітрям?
Як в принципі можна платити податок за те, що вже тобі належить) Ладно ще податок при продажі чи купівлі, окей, але коли це вже твоє…))0)