Британия отказалась от требования к Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей

Великобритания согласилась отказаться от требования предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей Apple после вмешательства администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила директор нацразведки США Тулси Габбард, пишет Financial Times.

Лондон потребовал, чтобы Apple открыла доступ к iCloud. В Вашингтоне этот шаг назвали угрозой конфиденциальности данных американских граждан и сравнили с китайскими практиками слежения. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс лично вмешался, чтобы убедить Британию отозвать приказ.

Формально документ еще не отменен, но в Лондоне уже подтвердили, что не будут больше настаивать на «черном ходу». Apple от комментариев воздержалась, однако правозащитники приветствовали решение.

Этот шаг рассматривают как сигнал стремления премьера Кира Стармера избегать конфликтов с Белым домом и сохранить поддержку США в ключевых вопросах, в частности, в отношении Украины.