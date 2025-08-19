Криптобиржа BloFin запустила поддержку фьючерсов в паре с USDC

Криптовалютная биржа BloFin объявила о поддержке нового типа деривативного продукта — фьючерсных контрактов с маржей в стэйблкоине USDC. Об этом Incrypted сообщили в компании.

Что известно

Благодаря этому обновлению трейдеры теперь могут выбирать расчет и маржу фьючерсных позиций в USDC, предлагающую альтернативу широко используемому USDT, говорится в пресс-релизе.

В BloFin отметили, что USDC известен своей прозрачностью, регулярными аудитами и соблюдением регуляторных стандартов. Поскольку институциональные и осторожные инвесторы все чаще предпочитают прозрачные и регулируемые активы, криптобиржи соревнуются за то, чтобы придать большую гибкость в использовании стейблкоинов, говорится в заявлении.

По словам команды, интеграция фьючерсов на USDC от BloFin отражает стратегическое расширение, ориентированное на трейдеров, предпочитающих более регулируемую среду торговли с поддержкой фиатных активов.

Предлагая маржу и расчеты в USDC, платформа не только повышает стабильность, но и уменьшает зависимость от одного стейблкоина, таких как USDT, следует из пресс-релиза.

Отличие на рынке деривативов на стейблкоин

«В настоящее время лишь немногие крупные биржи поддерживают фьючерсы с маржой в USDC. Благодаря этому обновлению BloFin выделяется, ориентируясь на пользователей, которые ищут более регулируемую и дружественную к институциям торговлю. Этот шаг согласуется с более широкой целью платформы — создать безопасную, гибкую и глобально надежную экосистему деривативов», — заявили в BloFin.