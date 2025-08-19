Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
19 августа 2025, 17:44

В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен

Экспортно-кредитное агентство Украины в июле 2025 года поддержало украинский несырьевой экспорт на сумму 1,49 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ЭКА.

Экспортно-кредитное агентство Украины в июле 2025 года поддержало украинский несырьевой экспорт на сумму 1,49 млрд грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«За месяц было застраховано восемь кредитных договоров на общую сумму 359,14 млн грн. Каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертировалась в 5,64 грн поддержанного экспорта», — сообщает агентство.

Среди банков-партнеров наибольшие объемы поддержки обеспечил Укргазбанк — 1,09 млрд грн поддержанного экспорта и кредиты на 49,62 млн грн, говорится в сообщении.

Банк Альянс профинансировал экспорт на 153,13 млн грн при сумме кредитных договоров 239,51 млн грн, Кредитвест банк — 146,93 млн грн экспорта и 70 млн грн кредитов.

Июльскими региональными лидерами стали Тернопольщина с показателем 1,03 млрд грн поддержанного экспорта, Черкасская область с 156,69 млн грн, Николаевская область с 153,13 млн грн и Одесщина с 88,25 млн грн.

В Киеве поддержка составила 41,87 млн грн, а также зафиксированы соглашения в Ровенской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Наибольшие объемы экспорта с поддержкой ЭКА в июле пошли в Австрию — 1,03 млрд грн, Литву — 235,18 млн грн, а также в Израиль, Иорданию, США, Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Молдову и Грузию.

ЭКА отмечает, что по отраслям первое место занимает производство растительного масла и животных жиров — 1,03 млрд грн.

Далее — переработка и консервирование фруктов и овощей (153,13 млн грн), оптовая торговля семенами и кормами для животных (146,93 млн грн), производство цепей и пружин (88,25 млн грн) и фармацевтических препаратов и материалов (41,87 млн грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
