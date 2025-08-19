В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен

Экспортно-кредитное агентство Украины в июле 2025 года поддержало украинский несырьевой экспорт на сумму 1,49 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ЭКА.

«За месяц было застраховано восемь кредитных договоров на общую сумму 359,14 млн грн. Каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертировалась в 5,64 грн поддержанного экспорта», — сообщает агентство.

Среди банков-партнеров наибольшие объемы поддержки обеспечил Укргазбанк — 1,09 млрд грн поддержанного экспорта и кредиты на 49,62 млн грн, говорится в сообщении.

Банк Альянс профинансировал экспорт на 153,13 млн грн при сумме кредитных договоров 239,51 млн грн, Кредитвест банк — 146,93 млн грн экспорта и 70 млн грн кредитов.

Июльскими региональными лидерами стали Тернопольщина с показателем 1,03 млрд грн поддержанного экспорта, Черкасская область с 156,69 млн грн, Николаевская область с 153,13 млн грн и Одесщина с 88,25 млн грн.

В Киеве поддержка составила 41,87 млн грн, а также зафиксированы соглашения в Ровенской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Наибольшие объемы экспорта с поддержкой ЭКА в июле пошли в Австрию — 1,03 млрд грн, Литву — 235,18 млн грн, а также в Израиль, Иорданию, США, Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Молдову и Грузию.

ЭКА отмечает, что по отраслям первое место занимает производство растительного масла и животных жиров — 1,03 млрд грн.

Далее — переработка и консервирование фруктов и овощей (153,13 млн грн), оптовая торговля семенами и кормами для животных (146,93 млн грн), производство цепей и пружин (88,25 млн грн) и фармацевтических препаратов и материалов (41,87 млн грн).