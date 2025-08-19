Национальный банк Украины установил на 20 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3557 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 9 копеек.
Евро и доллар дорожают: НБУ установил курсы валют на среду
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,3557 гривен за 1 доллар (+0,0968 грн).
Официальный курс евро составит 48,3241 гривны за 1 евро (+0,1502 грн).
Источник: Минфин
