Рада дала добро на выплату 50 тысяч грн при рождении ребенка

Верховная Рада проголосовала за основу законопроект № 13532, предусматривающий увеличение размера выплаты до 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» соответствующий законопроект проголосовало 290 народных депутатов.

Подробности

Больше денег при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь — одной суммой.

«Пакунок малюка» — останется, но станет более гибким. Если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь — 7000 грн. Если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Если мама, папа или бабушка/дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц).

«єЯсли»: помощь родителям, которые возвращаются на работу. Если родитель вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — можно получать компенсацию за детсад (приблизительно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того родителя, который после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

Вводится единовременная выплата — 5000 грн каждому первокласснику. «Пакунок школяра» — 5000 грн на приобретение вещей в школу. Без привязки к доходу семьи — для всех.