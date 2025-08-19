Украина вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров меда

В 2024 году Украина заняла третье место в мире по объему экспорта меда среди традиционных лидеров, поставив на международные рынки 85,8 тыс. тонн продукции.

Крупнейшие экспортеры меда

Топ-5 крупнейших экспортеров меда в мире за 2024 год выглядит так:

Китай — 169,6 тыс. тонн

Индия — 94,8 тыс. тонн

Украина — 85,8 тыс. тонн

Аргентина — 78,1 тыс. тонн

Вьетнам — 48,2 тыс. тонн

Отмечается, что мед — это, пожалуй, один из немногих компонентов украинского аграрного экспорта, не пострадавший от блокирования морских портов российскими войсками, поскольку в основном потребители — европейские страны.

Ранее квоты по этому продукту для беспошлинного ввоза, выделявшиеся в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, исчерпывались украинскими экспортерами в считанные дни — иногда это происходило уже 4 января.

После отмены пошлин и сборов по украинскому экспорту Европейским Союзом, в украинские пчеловоды имели рентабельные экспортные возможности.

Крупнейшие покупатели украинского меда

Крупнейшими покупателями украинского меда в 2024 году стали:

Германия — 18,9 тыс. тонн

США — 12,1 тыс. тонн

Польша — 9,7 тыс. тонн

Франция — 9,6 тыс. тонн

Бельгия — 7,1 тыс. тонн

Кроме этого, украинский мед присутствовал на других рынках, а именно: в Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре, Иордании и т. д.

Однако в 2025 г. вновь введенные квоты создают дополнительные препятствия на пути экспорта меда в ЕС.

Аналитики отметили, что, хотя квоты превышают предыдущие, они все еще не покрывают весь экспортный потенциал Украины. Несмотря на это, данный шаг важен и помогает отечественному производителю оставаться конкурентным на европейском рынке — ключевом для сбыта украинского меда.