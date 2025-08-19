Безумный спрос на Лабубу: Выручка производителя Pop Mart выросла на 204%

Китайская компания Pop Mart сообщила о выдающемся улучшении финансовых показателей в первом полугодии 2025 года. Отчет компании опубликован на фондовой бирже Гонконга, пишет Лига.

Выручка компании

Выручка Pop Mart выросла на 204% до 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а чистая прибыль — почти на 400% до 4,7 млрд юаней (свыше $650 млн).

Наибольший рост выручки был зафиксирован в Северной Америке (на 1142%) благодаря быстрому расширению на рынке США, где количество магазинов выросло до 41, и Европе (на 730%), где открыли уже 18 магазинов.

Серия игрушек The Monsters, в том числе самая популярная из них — Лабубу, принесла компании почти 35% от общей выручки. В целом же на плюшевые игрушки пришлось 44% дохода компании, или 6,14 млрд юаней (более $850 млн) — это в 14 раз больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Bloomberg отмечает, что китайские игрушки Лабубу стали культурным феноменом в этом году на Западе.