Рада поддержала законопроект о защите вкладчиков и совершенствовании работы банков

Верховная Рада поддержала за основу доработанный законопроект № 13007-д по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка и институтов совместного инвестирования. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что главная цель документа — уменьшить риски для банковской системы в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.

Законопроект предусматривает, в частности, усовершенствование инструментов возврата средств в случае банкротства банка. Вывод проблемных банков с рынка станет более четким и менее затратным.

Национальный банк получит больше полномочий как обеспеченный кредитор для более эффективного возврата кредитов рефинансирования.

Вводится механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами и обязательствами.

Кроме того, документ совершенствует обмен информацией между НБУ и Фондом гарантирования, в частности, по банковской тайне, и повышает требования к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС.

Также внесены нормы по лучшему регулированию в сфере киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.