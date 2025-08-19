Гослекслужба запретила обращение фальсифицированного Dysport: угроза жизни пациентов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками издала распоряжение о запрещении реализации, хранения и применения трех серий препарата DYSPORT (ботулотоксин) производителя, указанного как IPSEN BIOPHARM LTD, по подтвержденным фактам фальсификации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Решение принято на основании международных сообщений регуляторного органа Бразилии (BR/Falsificação/371.1.0, BR/Falsificação/374.1.0, BR/Falsificação/375.1.0), свидетельствующих о наличии некачественной и потенциально опасной продукции в обращении.

Запрещенные серии DYSPORT:

L42158 — DYSPORT 150U, асептически обработанный парентеральный раствор;

— DYSPORT 150U, асептически обработанный парентеральный раствор; H06055 — DYSPORT 500U, лиофилизированный порошок;

— DYSPORT 500U, лиофилизированный порошок; T02355 — DYSPORT (дозировка не уточняется), лиофилизированный порошок.

В чем угроза

Фальсифицированные лекарственные средства имеют неизвестное происхождение, условия хранения и склад, поэтому их качество и безопасность не могут быть гарантированы. Такие препараты представляют прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

Требования к субъектам рынка

Все участники фармацевтического рынка должны:

Немедленно проверить наличие запрещенных серий в собственном обращении;

Удалить указанные препараты из обращения путем уничтожения или возврата поставщику;

Сообщить о принятых мерах соответствующий территориальный орган Госликслужбы;

При уничтожении — направить копию акта об уничтожении лекарственных средств в двухнедельный срок.

Контроль и ответственность

Контроль за исполнением распоряжения возложен на территориальные органы Гослекслужбы. Невыполнение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству Украины.