Спрос на «американцев» растет: +15% подержанных автомобилей из США за месяц

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 15% больше, чем в июле 2024 г., сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (43%) — электромобили. Бензиновые автомобили охватили 41%. Гибридному авто принадлежит — 8%. Дизельным и авто с ГБО — по 4%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,5 лет.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США