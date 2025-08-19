За прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 15% больше, чем в июле 2024 г., сообщает Укравтопром.
Спрос на «американцев» растет: +15% подержанных автомобилей из США за месяц
Наибольшая доля из этого количества (43%) — электромобили. Бензиновые автомобили охватили 41%. Гибридному авто принадлежит — 8%. Дизельным и авто с ГБО — по 4%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,5 лет.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США
- TESLA Model Y — 711 ед;
- TESLA Model 3 — 555 ед;
- FORD Escape — 347 ед.;
- NISSAN Rogue — 260 ед.;
- BMW X5 — 227 ед.
Источник: Минфин
