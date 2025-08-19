InvestFest 2025 — твой первый шаг к финансовой свободе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2025, 12:00 Читати українською

InvestFest 2025 — твой первый шаг к финансовой свободе

Уже через несколько дней, 21 августа состоится главная онлайн-конференция года об инвестициях — InvestFest.

Уже через несколько дней, 21 августа состоится главная онлайн-конференция года об инвестициях — InvestFest.

Впервые ко Дню Независимости Украины финансовый портал Минфин открывает бесплатный доступ к знаниям об инвестициях для каждого украинца.

Почему стоит приобщиться?

  • Узнаешь, как начать инвестировать даже с $10
  • Разберешься, как формировать портфель и избегать типичных ошибок
  • Услышишь честные ответы об ОВГЗ, валютных ограничениях, недвижимости, ETF, крипте и земле
  • Увидишь, как сегодня защищать и приумножать капитал

Что тебя ждет:

  • 20+ экспертов-практиков: инвесторы, аналитики, предприниматели
  • Актуальный контент — от базовых знаний до сложных инструментов
  • Никакой воды — только практика, реальные кейсы и рабочие стратегии.

В программе:

  • Владислав Свистунов (ICU) — как правильно входить в инвестиции со стратегией выхода
  • Наида Хотинская — что делать инвестору во время кризисов
  • Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая свобода и жизнь после достижения FI
  • Юлия Бабенко (iPlan) — как обучать детей и подростков инвестированию
  • Павел Бойко (Gonzo Invest) — инвестиции в Украину и рынок облигаций
  • Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизированная торговля как новый драйвер прибыли
  • Александр Черный (Zeminvest) — почему стоит инвестировать в землю уже сегодня
  • Елена Набатова — практические стратегии в криптовалютах
  • Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: доход или риск?

Большая дискуссия: «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — с ведущими инвесторами и экспертами.

Партнеры конференции

InvestFest состоится при поддержке ведущих игроков рынка:

Генеральный партнер Группа ICU — независимая инвестиционная группа, более 15 лет являющаяся лидером по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на рынке государственных облигаций.

Zeminvest — компания, открывшая украинцам простой и прозрачный доступ к инвестициям в землю, с гарантированным ежегодным доходом и наградами FinAwards и Выбор года.

Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, готовящий новое поколение участников фондового рынка.

EasyVending — украинская компания с более чем 10-летним опытом, объединяющая инновации, современный сервис и бизнес-модели на рынке вендинга.

Хотинская Наида — Основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.

S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.

ОТПКапитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.

Когда

  • 21 августа 2025 года, онлайн
  • Участие бесплатное

Зарегистрироваться

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами