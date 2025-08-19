InvestFest 2025 — твой первый шаг к финансовой свободе

Уже через несколько дней , 21 августа состоится главная онлайн-конференция года об инвестициях — InvestFest.

Впервые ко Дню Независимости Украины финансовый портал Минфин открывает бесплатный доступ к знаниям об инвестициях для каждого украинца.

Почему стоит приобщиться?

Узнаешь, как начать инвестировать даже с $10

Разберешься, как формировать портфель и избегать типичных ошибок

Услышишь честные ответы об ОВГЗ, валютных ограничениях, недвижимости, ETF, крипте и земле

Увидишь, как сегодня защищать и приумножать капитал

Что тебя ждет:

20+ экспертов-практиков: инвесторы, аналитики, предприниматели

Актуальный контент — от базовых знаний до сложных инструментов

Никакой воды — только практика, реальные кейсы и рабочие стратегии.

В программе:

Владислав Свистунов (ICU) — как правильно входить в инвестиции со стратегией выхода

Наида Хотинская — что делать инвестору во время кризисов

Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая свобода и жизнь после достижения FI

Юлия Бабенко (iPlan) — как обучать детей и подростков инвестированию

Павел Бойко (Gonzo Invest) — инвестиции в Украину и рынок облигаций

Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизированная торговля как новый драйвер прибыли

Александр Черный (Zeminvest) — почему стоит инвестировать в землю уже сегодня

Елена Набатова — практические стратегии в криптовалютах

Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: доход или риск?

Большая дискуссия: «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — с ведущими инвесторами и экспертами.

Партнеры конференции

InvestFest состоится при поддержке ведущих игроков рынка:

Генеральный партнер Группа ICU — независимая инвестиционная группа, более 15 лет являющаяся лидером по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на рынке государственных облигаций.

Zeminvest — компания, открывшая украинцам простой и прозрачный доступ к инвестициям в землю, с гарантированным ежегодным доходом и наградами FinAwards и Выбор года.

Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, готовящий новое поколение участников фондового рынка.

EasyVending — украинская компания с более чем 10-летним опытом, объединяющая инновации, современный сервис и бизнес-модели на рынке вендинга.

Хотинская Наида — Основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.

S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.

ОТПКапитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.

Когда

21 августа 2025 года, онлайн

Участие бесплатное

