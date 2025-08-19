Уже через несколько дней, 21 августа состоится главная онлайн-конференция года об инвестициях — InvestFest.
InvestFest 2025 — твой первый шаг к финансовой свободе
Впервые ко Дню Независимости Украины финансовый портал Минфин открывает бесплатный доступ к знаниям об инвестициях для каждого украинца.
Почему стоит приобщиться?
- Узнаешь, как начать инвестировать даже с $10
- Разберешься, как формировать портфель и избегать типичных ошибок
- Услышишь честные ответы об ОВГЗ, валютных ограничениях, недвижимости, ETF, крипте и земле
- Увидишь, как сегодня защищать и приумножать капитал
Что тебя ждет:
- 20+ экспертов-практиков: инвесторы, аналитики, предприниматели
- Актуальный контент — от базовых знаний до сложных инструментов
- Никакой воды — только практика, реальные кейсы и рабочие стратегии.
В программе:
- Владислав Свистунов (ICU) — как правильно входить в инвестиции со стратегией выхода
- Наида Хотинская — что делать инвестору во время кризисов
- Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая свобода и жизнь после достижения FI
- Юлия Бабенко (iPlan) — как обучать детей и подростков инвестированию
- Павел Бойко (Gonzo Invest) — инвестиции в Украину и рынок облигаций
- Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизированная торговля как новый драйвер прибыли
- Александр Черный (Zeminvest) — почему стоит инвестировать в землю уже сегодня
- Елена Набатова — практические стратегии в криптовалютах
- Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: доход или риск?
Большая дискуссия: «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — с ведущими инвесторами и экспертами.
Партнеры конференции
InvestFest состоится при поддержке ведущих игроков рынка:
Генеральный партнер Группа ICU — независимая инвестиционная группа, более 15 лет являющаяся лидером по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на рынке государственных облигаций.
Zeminvest — компания, открывшая украинцам простой и прозрачный доступ к инвестициям в землю, с гарантированным ежегодным доходом и наградами FinAwards и Выбор года.
Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, готовящий новое поколение участников фондового рынка.
EasyVending — украинская компания с более чем 10-летним опытом, объединяющая инновации, современный сервис и бизнес-модели на рынке вендинга.
Хотинская Наида — Основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.
S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.
ОТПКапитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.
Когда
- 21 августа 2025 года, онлайн
- Участие бесплатное
