Укрпочта 22 августа вводит в обращение новую почтовую марку «Спецоперация СБУ Паутина». 1 июня 2025″. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта представила новую марку в честь спецоперации СБУ «Паутина» (фото)
Почтовый набор включает в себя:
- лист «Спецоперация СБУ Паутина»,
- конверт «Первый день»,
- карточку.
Характеристики
- Тираж марки — 300 000
- Дата выпуска (год) — 2025
- Размер листа, мм — 98×132
- Размер марки, мм — 40,5×30
- Количество марок в листе — 6
- Номинал каждой почтовой марки U
- КПД и карты — по 20 тысяч.
Церемония погашения специальным штемпелем состоится 22 августа во всех регионах Украины.
Где купить
Предзаказ можно сделать в почтовом маркете Укрпочты.
Спецоперация «Паутина»
«Паутина» - это историческая спецоперация СБУ, в результате которой FPV-дронами был одновременно поражен 41 самолет России, что составляет 34% всей стратегической авиации противника. Среди них Ту-95, Ту-22M3 и Ty-160, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50. Руководил подготовкой и проведением «Паутины» Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.
Спецоперация состоялась одновременно в трех часовых поясах на четырех ключевых аэродромах окупантов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая», расположенных в тысячах километров от государственной границы Украины.
