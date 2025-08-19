Укрпочта представила новую марку в честь спецоперации СБУ «Паутина» (фото)

Укрпочта 22 августа вводит в обращение новую почтовую марку «Спецоперация СБУ Паутина». 1 июня 2025″. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почтовый набор включает в себя:

лист «Спецоперация СБУ Паутина»,

конверт «Первый день»,

карточку.

Характеристики

Тираж марки — 300 000

Дата выпуска (год) — 2025

Размер листа, мм — 98×132

Размер марки, мм — 40,5×30

Количество марок в листе — 6

Номинал каждой почтовой марки U

КПД и карты — по 20 тысяч.

Церемония погашения специальным штемпелем состоится 22 августа во всех регионах Украины.

Где купить

Предзаказ можно сделать в почтовом маркете Укрпочты.

Спецоперация «Паутина»

«Паутина» - это историческая спецоперация СБУ, в результате которой FPV-дронами был одновременно поражен 41 самолет России, что составляет 34% всей стратегической авиации противника. Среди них Ту-95, Ту-22M3 и Ty-160, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50. Руководил подготовкой и проведением «Паутины» Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Спецоперация состоялась одновременно в трех часовых поясах на четырех ключевых аэродромах окупантов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая», расположенных в тысячах километров от государственной границы Украины.