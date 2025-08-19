Эксперты прогнозируют осенью рост цен на 3-5% на первичном рынке жилья

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2025, 11:26 Читати українською

Эксперты прогнозируют осенью рост цен на 3-5% на первичном рынке жилья

При относительно стабильной ситуации на валютном рынке и постепенного снижения инфляции, у 70% объектов первичного рынка жилья цены изменятся не существенно. В то же время в наиболее востребованных форматах — многофункциональных жилых комплексах live-work-play, вертикальных курортных ЖК и апарт-гостиницах — возможен более заметный рост стоимости (более 5%), но в зависимости от спроса, стадии возведения и локации. Такое мнение высказал Виктор Козачок, основатель компании Kovcheg Developer.

При относительно стабильной ситуации на валютном рынке и постепенного снижения инфляции, у 70% объектов первичного рынка жилья цены изменятся не существенно.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что будет с ценами

По словам эксперта, сейчас первичный рынок жилья находится в состоянии «когнитивного диссонанса». Привязка стоимости квадратного метра к курсу доллара уже не работает.

«В конце прошлого года, опираясь на макропрогнозы и государственный бюджет на 2025 год, большинство девелоперов закладывали в стоимость м² курс „с запасом“ — от 45 грн/$. Однако, в течение года мы увидели, что курс доллара и инфляция расходятся. Самый точный индикатор инфляции сейчас — это стоимость строительно-2 на 12−17% в гривне. Для большинства девелоперов именно это является главным ориентиром в ценообразовании», — отмечает Козачок.

Ссылаясь на данные ЛУН, он указал, что в первом полугодии 2025 цены на новостройки в большинстве областей и Киеве выросли на 1−14% в гривне. В отдельных проектах в рекреационных локациях западных областей и в Одесском регионе рост превысил 15%.

«В январе мы видели цены „вперед“. Рынок быстро заставил пересмотреть стратегию: когда по твоим ценам не покупают, приходится делать акции, скидки и почти беспроцентную рассрочку. В западных регионах, Киеве и области сохраняется высокий спрос, и там еще далеко до ценового „потолка“», — комментирует девеллопер.

Эксперт рассказал, что за последние 5−7 лет доля комплексных, концептуальных проектов выросла с 2−3% до 5−7%, и эта тенденция продолжается.

«Как бы парадоксальным это ни казалось, но, время от времени мы сталкиваемся с тем, что покупатели готовы платить за м² на 15−20 тыс. грн больше при условии высокого качества, комплексной инфраструктуры, безопасности, природного окружения и инвестиционной привлекательности ЖК. Теперь формула покупки изменилась: не «вложить — жить», а «вложить-жить-продать-заработать», — объясняет Виктор Козачок.

По его словам, на сегодняшний день ключевыми требованиями к объектам являются:

  • качественное строительство (экологические материалы, энергосберегающие технологии, продуманные планировки, готовый ремонт);
  • самодостаточная инфраструктура для жизни, работы и отдыха;
  • безопасность (от охраны до укрытий);
  • рекреационные возможности («курортные» объекты недвижимости);
  • высокий уровень сервиса и дополнительных услуг;
  • потенциал роста стоимости.

Он обратил внимание, что с 2025 года на рынке постепенно начали появляться объекты нового, местами «революционного» формата. Они сочетают гостиничный формат с классическим жильем, где покупатели становятся юридическими владельцами квартир с гостиничным сервисом, в основном в курортных зонах.

По прогнозу специалиста, несмотря на информационное волнение и противоречивый шквал сообщений в СМИ, война остается ключевым сдерживающим фактором для покупателей.

«Сложно предусмотреть завершение „горячей“ фазы войны и состояние экономики в 2026 году. Тем не менее, осенью этого года резких скачков цен не ожидается. Мы прогнозируем, что рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом. В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35−40%», — отметил Козачок.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Nobleman
Nobleman
19 августа 2025, 11:34
#
Каких 3−5%?
Не меньше 20, у нас же перемога
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает sergiy2001 и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами