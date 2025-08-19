Ethereum-ETF зафиксировали второй по величине отток капитала: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

SEC снова отложила решение относительно крипто-ETF на Truth Social, Solana и XRP до октября

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вновь перенесла принятие решений относительно трех криптовалютных биржевых фондов (ETF), отложив сроки на октябрь.

Согласно поданному 18 августа 2025 года заявлению, новые даты рассмотрения определены следующим образом:

Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF — до 8 октября;

Solana ETF от 21Shares и Bitwise — до 16 октября;

21Shares Core XRP Trust — до 19 октября.

Ethereum-ETF зафиксировали второй по величине отток капитала: $196 млн в сутки

18 августа 2025 года спотовые Ethereum-ETF столкнулись с чистым оттоком капитала в размере $196,62 миллиона, что стало вторым по величине показателем с момента их выхода на рынок в июле 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы SoSoValue.

Негативная динамика коснулась сразу шести основных фондов:

ETHA потерял $87,16 млн;

FETH — $78,4 млн;

ETHE — $18,7 млн;

EZET — $6,63 млн;

ETHV — $4,79 млн;

ETHW — $938 380.

Остальные Ethereum-ETF не зафиксировали движения капитала. Это уже второй последовательный день оттока средств из сектора. Абсолютный антирекорд был установлен 4 августа 2025 г., когда отток составил $465,06 миллиона.

В сегменте спотовых биткойн-ETF также наблюдался отток капитала в сумме $121,81 миллиона. Это было обусловлено значительными потерями в двух крупных фондах: IBIT (-$68,72 млн) и ARKB (-$65,75 млн).

Одновременно один продукт, BITB, продемонстрировал положительную динамику, привлекая $12,66 миллиона. Этот сектор также фиксирует отток капитала два дня подряд.

В отличие от американского рынка, на рынке Гонконга спотовые биткойны-ETF не зафиксировали движения капитала. Однако продукты на базе Ethereum показали приток в 1010 ETH.

В Южной Корее конфискуют криптоактивы должников — СМИ

Налоговые органы города Чеджу, Южная Корея, приступили к процессу ареста и конфискации криптовалют у граждан, имеющих значительные налоговые задолженности. По данным местных СМИ, это новый подход к взысканию долгов в стране.

Общая стоимость уже заблокированных цифровых активов составила 230 миллионов вон (около $166 000).

Проверка охватила 2 962 гражданина, чьи долги превышали 1 миллион вон (примерно $721). Совокупная сумма этих обязательств составляет 19,7 миллиарда вон (около $14,2 миллиона). Для проведения этой операции запросы были отправлены в четыре крупнейших южнокорейских криптобиржа: Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.

Руководитель налоговой службы Чеджу Хван Тхэ Хун заявил, что власти и дальше будут активно использовать новые виды активов для взыскания долгов. По его словам, такой подход позволит выявлять «скрытые источники налогов», которые раньше могли оставаться незамеченными.

В будущем планируется усилить эти меры посредством анализа данных на основе искусственного интеллекта. Это позволит более эффективно мониторить крупных должников и принудительно взимать задолженности, делая процесс более автоматизированным и точным.

Circle покупает Malachite для разработки собственного блокчейна Arc, ориентированного на стейблкоины.

Компания Circle, выпускающая популярный стейблкоин USDC, объявила о приобретении механизма консенсуса Malachite у разработчика Informal Systems. Эта технология станет ключевой основой для нового блокчейна первого уровня (L1) под названием Arc, который будет сфокусирован на создании финансовой инфраструктуры на базе стэйблкоинов.

В прессрелизе Circle отмечается, что интеграция Malachite должна значительно улучшить производительность, надежность и безопасность платежей в стейблокинах. Это также усилит миссию Malachite по созданию надежной и доступной финансовой инфраструктуры.

Важно, что репозиторий Malachite останется с открытым кодом по лицензии Apache 2.0. Это обеспечит постоянный доступ к технологии для всей отрасли и будет способствовать дальнейшим инновациям.

По условиям соглашения несколько сотрудников Informal перейдут в Circle, чтобы работать над развитием Arc. В то же время Informal Systems продолжит поддерживать Malachite в других направлениях и будет сотрудничать с партнерами по новым блокчейн-решениям.

Ожидается, что тестовая сеть Arc будет запущена уже в 2025 году.