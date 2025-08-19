Ethereum-ETF зафиксировали второй по величине отток капитала: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2025, 11:05 Читати українською

Ethereum-ETF зафиксировали второй по величине отток капитала: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиSEC снова отложила решение относительно крипто-ETF на Truth Social, Solana и XRP до октябряКомиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вновь перенесла принятие решений относительно трех криптовалютных биржевых фондов (ETF), отложив сроки на октябрь.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

SEC снова отложила решение относительно крипто-ETF на Truth Social, Solana и XRP до октября

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вновь перенесла принятие решений относительно трех криптовалютных биржевых фондов (ETF), отложив сроки на октябрь.

Согласно поданному 18 августа 2025 года заявлению, новые даты рассмотрения определены следующим образом:

  • Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF — до 8 октября;
  • Solana ETF от 21Shares и Bitwise — до 16 октября;
  • 21Shares Core XRP Trust — до 19 октября.

Ethereum-ETF зафиксировали второй по величине отток капитала: $196 млн в сутки

18 августа 2025 года спотовые Ethereum-ETF столкнулись с чистым оттоком капитала в размере $196,62 миллиона, что стало вторым по величине показателем с момента их выхода на рынок в июле 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы SoSoValue.

Негативная динамика коснулась сразу шести основных фондов:

  • ETHA потерял $87,16 млн;
  • FETH — $78,4 млн;
  • ETHE — $18,7 млн;
  • EZET — $6,63 млн;
  • ETHV — $4,79 млн;
  • ETHW — $938 380.

Остальные Ethereum-ETF не зафиксировали движения капитала. Это уже второй последовательный день оттока средств из сектора. Абсолютный антирекорд был установлен 4 августа 2025 г., когда отток составил $465,06 миллиона.

В сегменте спотовых биткойн-ETF также наблюдался отток капитала в сумме $121,81 миллиона. Это было обусловлено значительными потерями в двух крупных фондах: IBIT (-$68,72 млн) и ARKB (-$65,75 млн).

Одновременно один продукт, BITB, продемонстрировал положительную динамику, привлекая $12,66 миллиона. Этот сектор также фиксирует отток капитала два дня подряд.

В отличие от американского рынка, на рынке Гонконга спотовые биткойны-ETF не зафиксировали движения капитала. Однако продукты на базе Ethereum показали приток в 1010 ETH.

В Южной Корее конфискуют криптоактивы должников — СМИ

Налоговые органы города Чеджу, Южная Корея, приступили к процессу ареста и конфискации криптовалют у граждан, имеющих значительные налоговые задолженности. По данным местных СМИ, это новый подход к взысканию долгов в стране.

Общая стоимость уже заблокированных цифровых активов составила 230 миллионов вон (около $166 000).

Проверка охватила 2 962 гражданина, чьи долги превышали 1 миллион вон (примерно $721). Совокупная сумма этих обязательств составляет 19,7 миллиарда вон (около $14,2 миллиона). Для проведения этой операции запросы были отправлены в четыре крупнейших южнокорейских криптобиржа: Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.

Руководитель налоговой службы Чеджу Хван Тхэ Хун заявил, что власти и дальше будут активно использовать новые виды активов для взыскания долгов. По его словам, такой подход позволит выявлять «скрытые источники налогов», которые раньше могли оставаться незамеченными.

В будущем планируется усилить эти меры посредством анализа данных на основе искусственного интеллекта. Это позволит более эффективно мониторить крупных должников и принудительно взимать задолженности, делая процесс более автоматизированным и точным.

Circle покупает Malachite для разработки собственного блокчейна Arc, ориентированного на стейблкоины.

Компания Circle, выпускающая популярный стейблкоин USDC, объявила о приобретении механизма консенсуса Malachite у разработчика Informal Systems. Эта технология станет ключевой основой для нового блокчейна первого уровня (L1) под названием Arc, который будет сфокусирован на создании финансовой инфраструктуры на базе стэйблкоинов.

В прессрелизе Circle отмечается, что интеграция Malachite должна значительно улучшить производительность, надежность и безопасность платежей в стейблокинах. Это также усилит миссию Malachite по созданию надежной и доступной финансовой инфраструктуры.

Важно, что репозиторий Malachite останется с открытым кодом по лицензии Apache 2.0. Это обеспечит постоянный доступ к технологии для всей отрасли и будет способствовать дальнейшим инновациям.

По условиям соглашения несколько сотрудников Informal перейдут в Circle, чтобы работать над развитием Arc. В то же время Informal Systems продолжит поддерживать Malachite в других направлениях и будет сотрудничать с партнерами по новым блокчейн-решениям.

Ожидается, что тестовая сеть Arc будет запущена уже в 2025 году.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами