Зеленский о встрече с Трампом: Это была лучшая из наших встреч

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.

«Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Многие вещи даже на карте я смог показать всем американским коллегам по ситуации на поле боя. Кто, что — не понаслышке, а реально, — кто, контролирующий на поле боя, на нашей земле, на нашей территории, которую мы контролируем, и на временно оккупированных территориях», — отметил Зеленский.

По словам Президента Украины, ключевой темой обсуждения были гарантии безопасности нашей страны. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы.

«Важно, что США дают четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины. Я считаю, что это большой шаг вперед», — сказал Глава государства.

Особое внимание было уделено освобождению пленных и возвращению похищенных россией украинских детей. Президент Украины выразил особую благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за письмо, посвященное похищенным россией украинским детям, которое она передала владимиру путину, и ее внимание к проблеме.

Этот вопрос является одним из наиболее болезненных для украинцев, ведь речь идет о минимум 20 тыс. вывезенных детей. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа передать Мелании Трамп письмо благодарности от первой леди Украины Елены Зеленской.

В российском плену удерживают тысячи украинцев — военных и гражданских — некоторые из них находятся там еще с 2014 года, когда россия начала свою войну против Украины. Глава государства подчеркнул, что их увольнение должно стать обязательной частью процесса установления мира.

«Мы обсудили это с президентом Соединенных Штатов Америки. Он соглашается, что непростая система, но будет помогать мне в обмене всех на всех. Не только военнопленных, но и гражданских — журналистов, политзаключенных. Мы договорились над этим работать», — заметил Владимир Зеленский.

Дональд Трамп поддержал проведение трехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, США и россии. Президент Украины еще раз подтвердил, что наше государство готово работать максимально продуктивно и быстро, чтобы закончить эту войну. Он убежден, что наиболее чувствительные вопросы можно решить на уровне лидеров.

Кроме того, в ходе встречи обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, Украина готова сотрудничать с США в сфере дронов — продавать самые современные беспилотники, а также совместно их производить. Соответствующее предложение было передано Президенту Трампу.