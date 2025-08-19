Multi от Минфин
19 августа 2025, 7:40 Читати українською

Зеленский о встрече с Трампом: Это была лучшая из наших встреч

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Это была лучшая из наших встреч.
Фото: president.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Многие вещи даже на карте я смог показать всем американским коллегам по ситуации на поле боя. Кто, что — не понаслышке, а реально, — кто, контролирующий на поле боя, на нашей земле, на нашей территории, которую мы контролируем, и на временно оккупированных территориях», — отметил Зеленский.

По словам Президента Украины, ключевой темой обсуждения были гарантии безопасности нашей страны. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы.

«Важно, что США дают четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины. Я считаю, что это большой шаг вперед», — сказал Глава государства.

Особое внимание было уделено освобождению пленных и возвращению похищенных россией украинских детей. Президент Украины выразил особую благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за письмо, посвященное похищенным россией украинским детям, которое она передала владимиру путину, и ее внимание к проблеме.

Этот вопрос является одним из наиболее болезненных для украинцев, ведь речь идет о минимум 20 тыс. вывезенных детей. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа передать Мелании Трамп письмо благодарности от первой леди Украины Елены Зеленской.

В российском плену удерживают тысячи украинцев — военных и гражданских — некоторые из них находятся там еще с 2014 года, когда россия начала свою войну против Украины. Глава государства подчеркнул, что их увольнение должно стать обязательной частью процесса установления мира.

«Мы обсудили это с президентом Соединенных Штатов Америки. Он соглашается, что непростая система, но будет помогать мне в обмене всех на всех. Не только военнопленных, но и гражданских — журналистов, политзаключенных. Мы договорились над этим работать», — заметил Владимир Зеленский.

Дональд Трамп поддержал проведение трехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, США и россии. Президент Украины еще раз подтвердил, что наше государство готово работать максимально продуктивно и быстро, чтобы закончить эту войну. Он убежден, что наиболее чувствительные вопросы можно решить на уровне лидеров.

Кроме того, в ходе встречи обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, Украина готова сотрудничать с США в сфере дронов — продавать самые современные беспилотники, а также совместно их производить. Соответствующее предложение было передано Президенту Трампу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Я. ..
Я. ..
19 августа 2025, 8:50
#
Бо нарешті вдягся як людина для формату Білого дому і вів себе як дипломат, що і треба було з першого разу, ну от чого не можна було так одразу
+
+45
penetrator1963
penetrator1963
19 августа 2025, 9:38
#
Так, а всё равно обсуждали вопросы, которые не входят в зону ответственности Украины. обсуждали, что кто-то нам что-то даст (гарантии безопасности), и обсуждали, что кто-то нам что-то или кого-то вернёт (дети, военнопленные и т. д.). что конкретно обсудили, что входит в зону ответственности непосредственно Украины? актёр походу в очередной раз отпетлял от вопросов, по которым конкретно он и его банда во главе с Ермаком принимают решения. то что он какую-то там карту Трампу показывал, ну ок. типа американская разведка не знает, где линия фронта проходит, или что он там показывал? по всей видимости, снова съездил впустую. а будет трёхсторонняя встреча, он снова карту повезёт?
+
+30
zevs1
zevs1
19 августа 2025, 9:32
#
Встреча бульдога и чихуа
+
+15
Lamo
Lamo
19 августа 2025, 10:14
#
На болотах щось підгоріло?
+
+30
kievpol
kievpol
19 августа 2025, 10:36
#
Ти на болотах живеш? Тільки **** може виступати за продовження утилізації в концлагері або той хто 100% розуміє, що його не мобілізують
+
0
Daos
Daos
19 августа 2025, 11:17
#
Не обращайте внимания, это один из местных ду**чков)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
