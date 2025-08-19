Multi от Минфин
В Украине уже зарегистрировали 182 тысячи авто на «зеленых» номерах

В Украине на середину августа было зарегистрировано 182 тысячи транспортных средств на «зеленых» номерах. Такую цифру привели в Главном сервисном центре МВД .

В Украине на середину августа было зарегистрировано 182 тысячи транспортных средств на «зеленых» номерах.
Фото: autoconsulting.ua

Сколько зарегистрирован авто на «зеленых» номерах

«По состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем. Еще 121 тысяча 392 транспортных средства — это гибриды, то есть совмещают электродвигатель с бензиновым или дизельным мотором. А также 2074865 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, то есть используют газ и бензин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы покупают машины на электродвигателях как в автосалонах, так и ввозят подержанные из-за границы. Но в любом случае для первой государственной регистрации электрокара необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

Документы для регистрации

При регистрации следует подать ряд документов: паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства); справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика; таможенные документы; договор купли-продажи; сертификат соответствия завершенного КТС; экспертное исследование (ввезенное из заграницы подержанное авто); доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

В ГСЦ напомнили, что при первой госрегистрации транспортные средства с электрическим двигателем — ввезенные из-за границы или новые приобретенные в автосалонах — освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

«При регистрации в сервисном центре МВД за электрокаром закрепляются „зеленые“ номерные знаки и владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства», — рассказали в учреждении.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость услуги: для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 1306 грн. Сюда входит: услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 606 грн, номерной знак — 350 грн. Отдельно оплачивается комиссия банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
19 августа 2025, 10:51
#
Незабаром побільшає число хворих на рак.
