Банки на подъеме: чистое кредитование растет второй квартал подряд

Рост чистых гривневых кредитов клиентам второй квартал поддержал активы банковского сектора. Роль субсидированного кредитования для бизнеса в дальнейшем сокращалась, а качество кредитного портфеля — улучшалось. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІ квартал 2025 года.

По данным Обзора, объем чистых активов банков во втором квартале вырос на 3,2%, прежде всего, за счет оживленного наращивания банками кредитного портфеля клиентов. Объем же портфеля ОВГЗ сократился, а объем депозитных сертификатов почти не изменился.

Кредитование

Объем чистых гривневых кредитов бизнеса вырос на 9,5%, в том числе в сегменте МСП — на 11,3%. Нарастили кредитный портфель все группы банков. Кредиты бизнеса со сроком более трех лет выросли на 13,5%.

Крупнейшими реципиентами стали отрасли сельского хозяйства, оптовой торговли, финансовых услуг, пищепрома и машиностроения.

Роль субсидированного кредитования в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» стало уменьшалась, прежде всего из-за доступности условий кредитования за ее пределами.

Качество корпоративного портфеля улучшалось почти два года подряд, прежде всего благодаря быстрому наращиванию объема новых кредитов высокого качества. Доля корпоративных заемщиков, испытавших дефолт по гривневым кредитам на конец квартала, оставалась лучше средних показателей до полномасштабного вторжения — несколько меньше 3%.

В целом доля NPL снизилась до 27% (16,1% — без учета долгов бывших собственников Приватбанка и старых кредитов в госбанках).

Фондирование

Обязательства банков во ІІ квартале выросли на 3,5% за счет увеличения объемов фондирования от населения и бизнеса. Объемы гривневых средств физических лиц в банках ежеквартально растут уже в течение года, а рост объема гривневых средств бизнеса компенсировал сезонное снижение в прошлом квартале.

Ставки по депозитам в течение квартала в дальнейшем росли, учитывая конкуренцию между банками за срочные средства вкладчиков. Ставки по гривневым кредитам бизнеса повышались медленнее, чем по депозитам, в основном по новым кредитам крупным предприятиям в частных банках.

Чистая процентная маржа выросла до 7,5% вследствие роста доходности кредитов, однако из-за роста расходов прибыль за ІІ квартал 2025 года на 2,1% меньше, чем за предыдущий.

В июле сектор успешно выполнил нормативы достаточности регулятивного капитала на уровне 10% (за исключением только одного малого банка). Действующий с сентября норматив левериджа, по данным тестовых расчетов, рискует нарушить только один небольшой банк.