українська
19 августа 2025, 8:36 Читати українською

Проект Программы действий Правительства: 8 ключевых приоритетов Минфина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и главы министерств КМУ представили проект Программы деятельности правительства. Документ определяет стратегические цели и задачи для всех министерств.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и главы министерств КМУ представили проект Программы деятельности правительства.
Фото: mof.gov.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

8 приоритетных операционных целей Министерства финансов

Макрофинансовая стабильность и эффективное управление государственными финансами: подготовка проекта Государственного бюджета на 2026 год с учетом военных приоритетов и нужд восстановления, разработка законопроекта о среднесрочном бюджетном планировании инвестиций. Сотрудничество с международными партнерами по привлечению необходимого объема внешнего финансирования, выполнения международных обязательств и рекомендаций МВФ, Всемирного банка и ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.

Налоговая политика: введение автоматического обмена налоговой информацией между Украиной и другими странами в соответствии со стандартами ОЭСР, противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях.

Управление государственным долгом: диалог с кредиторами, разработка и реализация Стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства.

Читайте: 12 приоритетов Правительства: Кабмин Свириденко презентовал проект Программы действий

Реформа таможни: перезагрузка работы таможенной системы в соответствии с европейскими стандартами с прозрачными процедурами, быстрым и удобным оформлением, использованием современных IT-решений. Также подготовка нового Таможенного кодекса.

Учет, отчетность и аудит: повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию. В частности — обновление законодательства по составлению предприятиями отчетности по устойчивому развитию и повышению качества аудиторских услуг.

Цифровизация управления финансами: интеграция всех данных государственных финансов в единую систему с использованием облачных технологий, обеспечивающих оперативное, прозрачное и защищенное управление. Задачи включают в себя создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений.

Финмониторинг и безопасность финансовой системы: подготовка законопроектов о присоединении к SEPA и внедрении стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Уменьшение доли государства в банковском секторе: разработка порядка привлечения советников по продаже пакетов акций государственных банков для подготовки к приватизации.

После публичного обсуждения с общественностью документ будет вынесен на рассмотрение Правительства для утверждения, а далее — подан в Верховную Раду для окончательного одобрения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
