українська
Бонус от Минфина
18 августа 2025, 20:00

Главное за понедельник: 12 приоритетов Правительства, падение биткоина и миллиардные потребности Украины

12 приоритетов Правительства: Кабмин Свириденко представил проект Программы действий

Обновленный Кабмин Юлии Свириденко представил проект Программы действий Правительства. Он базируется на четырех опорах — безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление.

Украина нуждается в $45 млрд внешнего финансирования на 2026 год — Марченко

Украина потребует около $45 млрд внешнего финансирования на 2026 год. Эта сумма покроет не только дефицит бюджета, но и погашение государственных долгов. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в ходе презентации проекта программы действий правительства.

Штрафы до 3400 грн: правительство хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 13633.

С сегодняшнего дня заработала программа «Упаковка школьника»

Государство запустило сверток школьника. Теперь можно оформить услугу в Действии и получить 5000 гривен помощи. Об этом говорится в сообщении приложения.

Украинцы держат в банках рекордные 1,3 триллиона гривен

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в июле увеличился на 0,3% до рекордных 1 300,362 млрд. гривен.

Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи

Кабинет министров изменил порядок реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи.

В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы государство могло платить 2/3 зарплаты

В каком возрасте украинцы должны выходить на пенсию, чтобы получать выплаты в 2/3 своей зарплаты, посчитал инвестиционный банкир Сергей Будкин. Минфин приводит его расчеты, сделанные на основании прогнозов Института демографии и социальных исследований НАНУ на 2023 год.

Биткоин упал до $115 тысяч

Основные криптовалюты упали, в результате чего общая стоимость крипторинка опустилась ниже $4 трлн.

Криптовалюта в Украине: как рассчитаться за кофе или телевизор цифровыми деньгами

Представьте, что вы приобретаете новый смартфон. На кассе, рядом с привычными опциями «наличные» или «карточки», вы видите еще одну — «оплата криптовалютой». В 2025 году это уже реальность в Украине. Все больше магазинов, от гигантов электроники до уютных кафе, позволяют рассчитываться цифровыми деньгами. Разберемся, как это работает, и где именно вы можете потратить свои биткоины.

