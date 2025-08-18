Morgan Stanley повысил прогнозную цену акций Nvidia

Аналитики Morgan Stanley подняли прогнозную котировку для акций Nvidia Corp. до $206 с $200. При этом они подтвердили рекомендацию «выше рынка».

Что известно

Производитель графических процессоров 27 августа опубликует отчетность за второй квартал 2026 финансового года (завершился в июле).

Ожидания выросли в преддверии отчета Nvidia, и «это вполне обоснованно», считают аналитики банка, которые ждут от компании хороших показателей за прошедший период и сильных прогнозов на год.

Morgan Stanley ожидает, что выручка Nvidia во втором финквартале составила $46,6 млрд (более ранний прогноз — $45,2 млрд), в третьем финквартале поднимется до $52,5 млрд (прежде предполагалось $51,3 млрд).

Выручка компании во втором квартале 2025 фингода составляла $30,04 млрд.

Акции Nvidia завершили торги в пятницу на отметке $180,45.

Капитализация чипмейкера за последние три месяца выросла на 33% (до $4,4 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,6%.

