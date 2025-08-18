Multi от Минфин
18 августа 2025, 19:00

В Японии планируют одобрить выпуск первого стейблкоина в нацвалюте

Агентство финансовых услуг Японии одобрит выпуск первого в стране стейблкоина, привязанного к иене, уже осенью, сообщает издание Nikkei Asia. Криптовалюта будет использоваться для международных переводов и других целей.

Агентство финансовых услуг Японии одобрит выпуск первого в стране стейблкоина, привязанного к иене, уже осенью, сообщает издание Nikkei Asia.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Токийская финтех-компания JPYC планирует зарегистрироваться в качестве оператора денежных переводов в течение месяца. Глобальная капитализация рынка стейблкоинов, которые в основном привязаны к доллару, недавно превысила $250 млрд, отмечает издание.

Стейблкоины основаны на блокчейн-технологии и имеют привязку один к одному к фиатным валютам, таким как доллар. Японские правовые изменения, вступившие в силу в июне 2023 года, определяют стейблкоины как «активы, номинированные в валюте», отличая их от других криптовалют и позволяя банкам, трастовым компаниям и операторам денежных переводов их выпускать.

Новый стейблкоин получит название JPYC. Для привязки к иене он будет обеспечен высоколиквидными активами, такими как депозиты и государственные облигации. Продажи ожидаются через несколько недель после регистрации JPYC в качестве оператора денежных переводов, сообщает Nikkei Asia. Цель — выпустить стейблкоины на 1 трлн иен за три года.

Физические лица, корпорации и институциональные инвесторы смогут подавать заявки на покупку JPYC и переводить платежи в электронные кошельки. Использование включает международные переводы, корпоративные платежи и децентрализованные финансовые услуги на базе блокчейна.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
