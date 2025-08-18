Свириденко анонсировала повышение минимальной зарплаты врачей «первички» до 35 тысяч грн

Кабинет министров планирует с 2026 года повысить минимальную зарплату врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн, сообщается в презентованной в понедельник программе правительства.

Повышение минималки

До 31 декабря 2025 будет утвержден порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2026 год с новой капитационной ставкой, которая будет предусматривать базовый размер оплаты труда врача экстренной медицинской помощи и врача первичной медицинской помощи не ниже 35 000 гривен при условии достижения последним оптимального объема практики первичной.

