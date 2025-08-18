Кабинет министров планирует с 2026 года повысить минимальную зарплату врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн, сообщается в презентованной в понедельник программе правительства.
Свириденко анонсировала повышение минимальной зарплаты врачей «первички» до 35 тысяч грн
Повышение минималки
До 31 декабря 2025 будет утвержден порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2026 год с новой капитационной ставкой, которая будет предусматривать базовый размер оплаты труда врача экстренной медицинской помощи и врача первичной медицинской помощи не ниже 35 000 гривен при условии достижения последним оптимального объема практики первичной.
