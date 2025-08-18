Почти 4,2 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
єОселя: С начала 2025 года украинцы получили кредитов на 7,6 млрд грн
Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю было выдано 162 кредита на сумму 288 млн грн.
Кредиты под 3% получили:
- 68 военнослужащих и представителей сектора безопасности
- 7 медиков
- 5 педагогов
- 5 ученых
Кредиты под 7% получили:
- 55 украинцев без собственного жилья
- 19 ВПО
- 3 ветерана
Больше кредитов предоставлено
В Киевской области (45), Киеве (34), Ивано-Франковской (14) и Львовской (12) областях.
По типу недвижимости: 103 украинца получили кредит на жилье первой продажи, из которых 26 — объекты на стадии строительства. Еще 59 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 002 кредита на сумму более 31,7 млрд. грн.
Страхование жилья от последствий «прилета»
Источник: Минфин
