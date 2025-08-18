єОселя: С начала 2025 года украинцы получили кредитов на 7,6 млрд грн

Почти 4,2 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю было выдано 162 кредита на сумму 288 млн грн.

Кредиты под 3% получили:

68 военнослужащих и представителей сектора безопасности

7 медиков

5 педагогов

5 ученых

Кредиты под 7% получили:

55 украинцев без собственного жилья

19 ВПО

3 ветерана

Больше кредитов предоставлено

В Киевской области (45), Киеве (34), Ивано-Франковской (14) и Львовской (12) областях.

По типу недвижимости: 103 украинца получили кредит на жилье первой продажи, из которых 26 — объекты на стадии строительства. Еще 59 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 002 кредита на сумму более 31,7 млрд. грн.

