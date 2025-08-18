Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 августа 2025, 17:42

В июле инвесторы потеряли миллиарды на «мусорных» акциях в США

В июле инвесторы потеряли миллиарды долларов на инвестициях в небольшие китайские компании, котирующихся на американской бирже, пишет Financial Times. До этого интерес к бумагам эмитентов активно подстегивался блогерами в соцсетях.

В июле инвесторы потеряли миллиарды долларов на инвестициях в небольшие китайские компании, котирующихся на американской бирже, пишет Financial Times.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Речь идет о компаниях Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings. В течение нескольких недель они потеряли около 80% стоимости. По данным InvestorLink, речь идет о сумме в $3,7 млрд.

Аналитики и инвесторы полагают, что произошедшее напоминает схему «pump and dump», когда интерес к дешевым акциям малоизвестных компаний искусственным образом «накачивается», что приводит к резкому росту котировок, а после того, как актив скупает достаточное количество частных инвесторов, организаторы схемы «сбрасывают» бумаги, обрушивая рынок.

В прошлом месяце ФБР отчиталось, что количество жалоб на мошенничество на фондовом рынке США увеличилось на 300% год к году, пишет FT. В бюро отдельно обратили внимание, что такие инвестиции продвигают в соцсетях. При этом, как следует из материала, американские регуляторы неоднократно предупреждали и продолжают предупреждать рынок о мошеннических схемах.

Исполнительный директор InvestorLink Мэтью Мичел отдельно уведомляет своих клиентов, когда замечает избыточную активность в соцсетях в отношении малых компаний. Так было и с компанией из списка — Pheton Holdings. InvestorLink ранее публично заявлял, о том, что заметил необычную активность вокруг Pheton в соцсетях. Через три недели акции компании упали на 95%. Аналогичная ситуация произошла и с Ostin Technology.

Мичел проанализировал акции Ostin и сделал вывод, что интерес к ней искусственно «подогревали» на платформе Reddit. По его словам, метаданные геолокации трех из участников «акции» ведут в россию и Иран.

Пострадавшие инвесторы также рассказали FT, что их всех добавили в группу в WhatsApp после того, как они кликнули на рекламу в Facebook. Собеседник газеты добавил, что администрировал эту группу в мессенджере настоящий американский брокер.

Представитель Meta заявил, что платформа продолжит инвестировать в технологии по борьбе с мошенниками и сотрудничать с банками и правоохранителями.

При этом подобные случаи, когда акции компаний взлетают только благодаря советам из соцсетей, истории уже знакомы. В 2021 году пользователь с никнеймом Roaring Kitty своими «рекомендациями» на YouTube спровоцировал вложения его аудитории в бумаги компании GameStop, которые до этого падали в цене на протяжении шести лет подряд.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
