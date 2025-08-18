В июле инвесторы потеряли миллиарды на «мусорных» акциях в США

В июле инвесторы потеряли миллиарды долларов на инвестициях в небольшие китайские компании, котирующихся на американской бирже, пишет Financial Times. До этого интерес к бумагам эмитентов активно подстегивался блогерами в соцсетях.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Речь идет о компаниях Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings. В течение нескольких недель они потеряли около 80% стоимости. По данным InvestorLink, речь идет о сумме в $3,7 млрд.

Аналитики и инвесторы полагают, что произошедшее напоминает схему «pump and dump», когда интерес к дешевым акциям малоизвестных компаний искусственным образом «накачивается», что приводит к резкому росту котировок, а после того, как актив скупает достаточное количество частных инвесторов, организаторы схемы «сбрасывают» бумаги, обрушивая рынок.

В прошлом месяце ФБР отчиталось, что количество жалоб на мошенничество на фондовом рынке США увеличилось на 300% год к году, пишет FT. В бюро отдельно обратили внимание, что такие инвестиции продвигают в соцсетях. При этом, как следует из материала, американские регуляторы неоднократно предупреждали и продолжают предупреждать рынок о мошеннических схемах.

Исполнительный директор InvestorLink Мэтью Мичел отдельно уведомляет своих клиентов, когда замечает избыточную активность в соцсетях в отношении малых компаний. Так было и с компанией из списка — Pheton Holdings. InvestorLink ранее публично заявлял, о том, что заметил необычную активность вокруг Pheton в соцсетях. Через три недели акции компании упали на 95%. Аналогичная ситуация произошла и с Ostin Technology.

Мичел проанализировал акции Ostin и сделал вывод, что интерес к ней искусственно «подогревали» на платформе Reddit. По его словам, метаданные геолокации трех из участников «акции» ведут в россию и Иран.

Пострадавшие инвесторы также рассказали FT, что их всех добавили в группу в WhatsApp после того, как они кликнули на рекламу в Facebook. Собеседник газеты добавил, что администрировал эту группу в мессенджере настоящий американский брокер.

Представитель Meta заявил, что платформа продолжит инвестировать в технологии по борьбе с мошенниками и сотрудничать с банками и правоохранителями.

При этом подобные случаи, когда акции компаний взлетают только благодаря советам из соцсетей, истории уже знакомы. В 2021 году пользователь с никнеймом Roaring Kitty своими «рекомендациями» на YouTube спровоцировал вложения его аудитории в бумаги компании GameStop, которые до этого падали в цене на протяжении шести лет подряд.