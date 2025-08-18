Multi от Минфин
українська
18 августа 2025, 14:52

12 приоритетов Правительства: Кабмин Свириденко представил проект Программы действий

Обновленный Кабмин Юлии Свириденко представил проект Программы действий Правительства. Он базируется на четырех опорах — безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление.

Обновленный Кабмин Юлии Свириденко представил проект Программы действий Правительства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

12 приоритетов

По словам Свириденко, на этой основе определены 12 приоритетов, которые будут превращать в конкретные решения.

1. Безопасность и оборона — наша цель, чтобы половина бюджета вооружений шла украинским производителям, планируем запуск Defence City и совместные производства с мировыми компаниями как Rheinmetall, BAE Systems и другие.

2. Евроинтеграция — мы будем готовы начать переговоры о вступлении с ЕС по шести кластерам до конца года.

3. Антикоррупция — с самого начала работы этого правительства мы перезагрузили работу БЭБ, АРМА и Таможни. Планируем цифровые сервисы є-Нотариат, є-Суд, ЦНАП 2.0.

4. Благосостояние — это помощь нуждающимся. Мы запланировали компенсации за разрушенное жилье, изменения в пенсионной системе и предоставление социальных услуг. Планируем 75 млрд грн на развитие регионов прифронтовых в 2025—2026 годах. Также ожидаем, что 180 000 семей получат повышенную помощь при рождении ребенка, а также 100 000 семей с детьми до 3-х лет охватит программа єЯлі та є Садок до 2026 года.

5. Ветеранская политика — планируем принятие Кодекса законов о Защитниках и Защитницах, запуск ветеранских пространств, жилищные сертификаты, гранты для ветеранского бизнеса.

6. Макрофинансы и реформы — У Украины есть заверения от партнеров по поддержке в 37,4 млрд долларов в 2026—2027 году. Ожидаем миссию МВФ, с высокой долей вероятности у нас будет новая программа. Также планируем новый Таможенный кодекс.

7. Бизнес — к концу 2026 года мы планируем привлечь более 5 млрд евро через разные инструменты (UIF, G2G, ППП), первый проект Американско-Украинского фонда восстановления оцениваем в 100 млн долларов. На политику «Сделано в Украине» предусмотрено 55 млрд грн. У бизнеса не будет 5 лет без проверок и существенная дерегуляция. Ожидаем более 12 млрд грн от приватизации, в том числе санкционных активов, а также запуск агрохабов Grain Ukraine и Food from Ukraine, планируем масштабный национальный проект по орошению.

8. Здоровье и спорт — повышаем зарплаты врачей первички и экстренки до 35 тыс. грн, вводим дополнительные стимулы для медиков в селах и регионах прифронтовых. Запустим ежегодный чекап для украинцев 40+, откроем 200 Центров ментального здоровья, почти 300 реабилитационных пространств, а также є-кабинет пациента и є-лицензию.

В спорте привлечем 3 млн украинцев в массовые проекты, создадим Olympic Lab и введем инициативу ЕС «Молодежная гарантия».

9. Образование и наука — 100 тыс. учителей и 50 тыс. воспитателей повысят квалификацию, откроем 500 садов. Планируем реформу финансирования высшего образования и науки. Запускаем ScienceCity, гранты для 2000 молодых исследователей и STEM-аспирантуру. К 2026 году профинансируем 10 совместных научно-технических проектов с бизнесом, а система «Мрия» охватит 1,1 млн детей.

10. Восстановление — Создаем Фонд Восстановления и комплексный план восстановления. В фокусе — жилье, энергетика и инфраструктура: 10 проектов в ЖКХ, 5 — в транспорте, 4 — в жилье. Запускаем программу «ВосстановиДом», специальные программы для возвращения украинцев с жильем, работой и соцподдержкой, а также механизм множественного гражданства.

11. Культура — к 2025 году приступим к реставрации по меньшей мере 10 объектов культурного наследия, а к 2026-му инвестируем 500 млн грн в ее сохранение и восстановление. Планируем гранты для креативных индустрий, внесение всех объектов национального значения в реестр и оцифровку 100 тыс. музейных экспонатов.

12. Зимняя стабильность — планируем накопление 13,2 млрд кубов газа, запуск новых генерирующих мощностей, защиту энергообъектов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
