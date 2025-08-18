Украина нуждается в $45 млрд внешнего финансирования на 2026 год — Марченко

Украина потребует около $45 млрд внешнего финансирования на 2026 год. Эта сумма покроет не только дефицит бюджета, но и погашение государственных долгов. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время презентации проекта программы действий правительства, сообщает Delo.ua.

Потребность Украины

По его словам, сейчас определена предварительная финансовая потребность на 2026−2027 годы, что составляет $37,4 млрд.

На данный момент эта цифра будет уточнена, когда мы будем готовить бюджет на 2026 год, потому что у нас это приоритеты финансирования. Потому это, конечно, предварительная цифра. До 15 сентября эта цифра будет уточнена", — объяснил Марченко.

Прогнозы на два года связаны с ожиданием, что с 2028 года Европейский Союз запустит свою долгосрочную программу финансирования для нужд Украины.

Министр подчеркнул, что финансовые расчеты базируются на прагматичном сценарии, учитывающем продолжение полномасштабной войны.

«Но сейчас мы должны быть прагматичными, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий», — отметил он.

Пока потребность в $45 млрд не покрыта полностью, поэтому Украина активно ведет переговоры с ключевыми партнерами, такими как страны G7, Европейский Союз и Международный валютный фонд (МВФ).