Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ получили более 45,7 млн грн

Из этих средств 26,1 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как определено законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Еще 18 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка), в том числе в июле на сумму 11,7 млн грн были удовлетворены требования кредиторов АО «Коминвестбанк».

Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Сколько выплатил Фонд

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 августа 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74 млрд грн, из которых около 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества).