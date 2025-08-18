В июле 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 45,7 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ получили более 45,7 млн грн
Из этих средств 26,1 млн грн направлено на удовлетворение возникших
Еще 18 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка), в том числе в июле на сумму 11,7 млн грн были удовлетворены требования кредиторов АО «Коминвестбанк».
Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
Сколько выплатил Фонд
В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 августа 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74 млрд грн, из которых около 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества).
